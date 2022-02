Présidentielle 2022 : pour qui votent les jeunes ?

C’est une tradition vivace dans les campagnes présidentielles. Lors des meetings, les candidats aiment placer au premier rang des jeunes chargés de faire la claque. Mais pour qui votent réellement les moins de 30 ans ? Ont-ils vraiment le cœur à gauche ou bien est-ce une idée reçue ? Pour en savoir plus, l’Ifop a mené une vaste enquête pour le compte de LCI. Voici les principaux enseignements à tirer

Emmanuel Macron, plébiscité par les "jeunes" jeunes

L’Ifop mesure le score du président de la République à 24% au niveau global. Un résultat qu’il retrouve peu ou prou parmi les jeunes électeurs. Chez les 18-24 ans, cela lui suffit pour virer nettement en tête. Avec 25%, il devance de 9 points Marine Le Pen qui arrive en seconde position. En revanche, chez les 25-30 ans, Emmanuel Macron est crédité de 23% et c’est la candidate RN qui mène la danse avec 27%.

Les jeunes appartenant aux catégories sociales supérieures fournissent au probable candidat son meilleur résultat : 37%. Inversement, du côté des non diplômés, il obtient son score le plus faible : 10%, au coude à coude avec Éric Zemmour.

Marine Le Pen met le grappin sur les jeunes actifs

"Tous les vieux votent, ils vont choisir notre av’nir, Mamie vote Marine, elle a trois ans à vivre". Si L’odeur de l’essence d’Orelsan est sans doute l’une des chansons qui décrit le mieux notre époque, elle se démarque par une petite erreur. Mamie a moins de probabilité de "voter Marine" que ses petits-enfants.

Si les retraités sont toujours rétifs à glisser un bulletin Le Pen dans l’urne, la jeune génération n’a pas ce genre de scrupules. Avec 27% d’intentions de vote, la députée du Pas-de-Calais est numéro 1 chez les 25-30 ans. Le vote RN semble marqué géographiquement et socialement puisque sa candidate effectue des scores spectaculaires dans les communes rurales 38%, chez les diplômés d’un CAP ou d’un BEP (45%) ou chez les ouvriers (35%). Inversement, dans l’agglomération parisienne, elle n’est qu’à 11%. Une fracture d’âge se dessine dans la jeunesse puisque chez les 18-24 ans, son résultat est de 16% seulement, comme Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon, le (faux) candidat de la jeunesse ?

Sur les réseaux sociaux et les plateaux, les Insoumis aiment clamer que leur candidat est celui de la jeunesse. L’étude Ifop risque de calmer certaines ardeurs. Oui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon semble peu à peu monter en puissance puisqu’au niveau global, l’Ifop le crédite de 13%, lui permettant largement d’être leader à gauche. Toutefois, chez les jeunes de 18-24 ans, son score est à peine plus élevé : 15% tandis que chez les 25-30 ans, il est sous son score moyen : 11%.

Pire encore, chez les jeunes des catégories populaires, il obtient un score légèrement en deçà de sa moyenne (12%). Dans ce segment de la jeunesse, il est largement distancé par Marine Le Pen (27%) et Emmanuel Macron (18%). Il se retrouve même au coude à coude avec Éric Zemmour mesuré à 13%. Notons que chez les sans-diplômes, Jean-Luc Mélenchon et ses 16% sont concurrencés par le communiste Fabien Roussel 14%.

Éric Zemmour, au-delà de la propagande digitale

L’internaute habitué à passer du temps sur Twitter peut se dire à la vue des hashtags et autres trending topics qu’Éric Zemmour enflamme la jeunesse tricolore. Oui mais. Internet n’est pas la vie réelle. Chez les 18-24 ans, le candidat de Reconquête est à 9%, soit son score au global. Dans la classe des 25-35 ans, il atteint 8%. En somme, il est dans sa moyenne générale. Contrairement à certaines idées reçues, son électorat semble un tantinet plus populaire que ce que l’on pourrait penser de prime abord. S’il ne recueillerait que 4% des bulletins des jeunes des catégories supérieures, il atteint 13% dans les catégories populaires. Cependant, il semble boxer dans une autre catégorie que Marine Le Pen qui garde la mainmise sur la jeunesse.

Yannick Jadot : où est la génération climat ?

Les jeunes défilant pour le climat et faisant étalage de leurs préoccupations environnementales et sociétales font souvent la Une des médias. Mais s’agit-il d’un microcosme ? En passant au crible les études d’opinion, la réponse semble être oui.

Le sondage Ifop mesure le candidat EELV à 5% chez les moins de 30 ans, soit son score global. Il démonte au passage une idée reçue, les Verts ne surperforment pas forcément chez les "bobos des grandes villes". L’eurodéputé est à 7% chez les diplômés du supérieur comme chez les professions intermédiaires.

Anne Hidalgo vs Christiane Taubira : un combat pour rien

Rappelez vous du temps des grandes heures du mitterrandisme, de SOS racisme et de l’Unef. Le socialisme était implanté dans de larges pans de la jeunesse française. L’époque est révolue. En 2022, Anne Hidalgo est à 3% chez les néo-électeurs, 5% chez les 25-30 ans, soit un score dans les eaux de sa moyenne nationale de 4%. Cruel paradoxe pour les socialistes, la maire de Paris obtient son meilleur résultat chez les jeunes de CSP+ (6%) tandis que chez les professions intermédiaires ou les ouvriers, elle atteint 1%...

La candidature de Christiane Taubira lui enlève surement un certain nombre de voix. Pourtant, la gagnante de la primaire populaire ne la distance pas réellement. La particularité de sa candidature réside dans le fait qu’elle est très "parisiano-centrée" : 9% dans l’agglomération parisienne, 1% dans les communes rurales.

Les 25-30 ans votent à 47% pour le bloc "droite", 30% pour le bloc "gauche" et 23% pour Emmanuel Macron

Les jeunes sont-ils plutôt de gauche ou de droite ?

Pour répondre à la question, il est pertinent de séparer la jeunesse en deux puisque le comportement électoral des 18-24 ans est différent de celui des 25-30. Dans la première catégorie, le total des électeurs du bloc "gauche" est similaire à celui du bloc "droite" : 37%. Emmanuel Macron constitue un pôle "centre" qui représente un quart des électeurs.

Les 25-30 ans, en revanche penchent davantage pour le bloc "droite" 47% que pour le bloc "gauche" 30% seulement. Emmanuel Macron rassemble 23% de cette catégorie.

Globalement, l’idée reçue selon laquelle la jeunesse vote à gauche ne se vérifie pas. La faute à Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui captent à eux deux pratiquement la moitié des électeurs de moins de 30 ans. Notons également la grande faiblesse des partis traditionnels, le PS et LR : entre 12 et 13% à eux deux.

Lucas Jakubowicz

Méthodologie : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 966 personnes âgées de 18 à 30 ans inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 6 537 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 21 janvier 2022.