Tour de tables - Premiers déjeuners au soleil

Girafe

À Paris tout est possible, y compris de se sentir en bord de mer tout en profitant de la vue sur la Dame de Fer. Au cœur de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Girafe fait souffler un air marin sur la place du Trocadéro. À la fois chic, douillette et feutrée, sa terrasse est le repère des palais iodés. Les fruits de mer se dévoilent en plateau, ultra frais. En direct de la criée, le poisson se décline de toutes les façons. Le cru fait le tour du monde, passant d’un ceviche de saumon au quinoa à un sashimi de yellowtail à l’huile de sésame fumante. Alors que le cuit oscille entre tradition et modernité : sole meunière, thon en tataki, turbot au vin jaune, ... Comme tout bon restaurant de poisson l’exige, celui-ci se sert aussi entier, au gré des arrivages avec un cuisson à l’envie. Service avenant et soigné.

Tous les jours, 12h à 14h30 (16h samedi et dimanche) et de 19h à 2h. €€

1, place du Trocadéro et du 11 novembre, Paris 16e

01 40 62 70 61

Flora Danica

Qui fait rimer cuisine danoise, terrasse végétalisée et « plus belle avenue du monde » ? La Maison du Danemark, bien évidemment ! Sa brasserie, le Flora Danica, est une véritable oasis au milieu du tumulte des Champs-Elysées. Sur l’un des deux étages de la terrasse, on gringotte avec un plaisir non dissimulé une tartine (smørrebrød, prononcez "smeurrebreud") à la crevette d'une exquise fraîcheur. Plus gourmand encore, le tarama aux œufs de cabillaud s’accompagne de blinis maison moelleux à souhait. Quant au saumon, il est incontestablement la star de la carte, en tartare, saumuré, fumé ou encore grillé, mais c’est mariné à l’aneth qu’on l’adore, tout comme Gilbert Bécaud, un habitué, qui lui donna même son nom. Si vous hésitez encore, l’assiette Flora Danica vous fera découvrir les incontournables de la table. Skol !

Tous les jours de 8h à minuit. Brunch le dimanche. €€

142, Avenue des Champs-Elysées, Paris 8e

01 44 13 86 26

Loulou

Loulou, c’est le chic à l’état pur. Celui qui reprend les codes de la garden-party aux Tuileries, dans le confort de banquettes moelleuses et un décor monochrome immaculé. Il n’est pas difficile d’imaginer la muse d’Yves Saint Laurent, Louise de La Falaise, à qui cette table emprunte le diminutif, y déjeuner dans une ambiance Riviera avec le Louvre pour décor. Et pour se sentir en vacances, jusque dans l’assiette, c’est la cuisine de la botte qui est mise à l’honneur. La carte, élégamment illustrée par Jean-Charles de Castelbajac, navigue entre antipasti (vive le vitello tonnato !) et plats ensoleillés. Ici des Linguine Mancini au pesto de pistaches de Sicile, là une Piccata de veau al limone... de quoi rester jusqu’à l’aperitivo ! Chiquissime, Loulou a fait des petits à Ramatuelle et Val d’Isère.

Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. €€

107, rue de Rivoli, Paris 1er

01 42 60 41 96

Mon Paris

La terrasse cachée du Mon Paris a tout pour plaire. Ni Klaxon, ni gaz d’échappements n’atteignent cette rue piétonne entre Opéra et Madeleine. À quelques encâblures à peine du Théâtre Édouard VII et de l’Olympia, ce lieu de prédilection des bureaux le midi accueille le soir les noctambules amateurs de cocktails et d’assiettes de saison. La carte fait la part belle aux produits de qualité. Le club sandwich grimpe les échelons avec une volaille moelleuse basse température ou un homard breton, les pâtes s’acoquinent avec un jambon et un gouda à la truffe. Toutes les assiettes s’enchaînent avec beaucoup de justesse et un produit toujours mis en valeur : foie gras, escargots, saumon fumé maison… Bon à savoir : la terrasse se réserve et deux salons peuvent accueillir des soirées privées.

Tous les jours de 9h (10h le samedi et le dimanche) à 2h (minuit le dimanche). €€

6, rue Édouard VII, Paris 9e

01 42 94 86 03

Tranches de prix

€ : jusqu’à 50 euros - €€ : jusqu’à 100 euros - €€€ : jusqu’à 200 euros

Béatrice Constans