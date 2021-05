Première class action en France : six ans pour un rejet en appel

Ne jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. C’est peut-être l’enseignement que retiendra l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir dans le cadre du litige l’opposant à Foncia, le gestionnaire de biens immobiliers, et dont l’action a été rejetée. Dénonçant l’illicéité de certaines facturations, des clients locataires de Foncia ont exercé devant le TGI (devenu tribunal judiciaire) une action de groupe rendue possible depuis la loi Hamon du 14 mars 2014. Pour Florian Bouaziz, avocat associé du cabinet Bredin Prat qui représente Foncia, "L’UFC a agi comme si tout était déjà joué d’avance, en se prévalant d’une action prolongeant celle qu’elle avait intentée en 2012 et dans laquelle Foncia avait été condamnée pour pratiques illicites dans la location."

Première action de groupe

Tout commence en 2014 lorsque l’UFC assigne Foncia devant le TGI de Nanterre pour avoir facturé à des locataires, avant l’entrée en vigueur de la loi Alur de 2014, les avis d’échéance de leurs loyers. Ces documents permettent de rappeler à un locataire son obligation de payer le loyer et les charges. À cette occasion, l’association de défense des consommateurs inaugure la toute première action de groupe ou class action, le jour même de l’entrée en vigueur de la loi Hamon, le 14 mars 2014, qui prévoit dans les articles L. 423-1 et suivants du Code de la consommation que des consommateurs s’estimant victimes d’une même fraude de la part d’une entreprise peuvent agir ensemble pour obtenir réparation du préjudice subi. Le but : fusionner en une seule procédure les plaintes individuelles en passant par des associations de consommateurs agréées nationales, filtrant les éventuels abus.

Pour justifier son action, l’UFC-Que Choisir se prévaut d’une précédente affaire portée devant le TGI de Paris en 2013 et dans laquelle Foncia avait été condamnée pour avoir facturé à ses clients des quittances de loyer. Un raisonnement bancal pour Jean-Daniel Bretzner, lui aussi associé du cabinet Bredin Prat sur le dossier : "La décision du TGI de Paris sur laquelle UFC s’est appuyée ne tranchait pas le même problème : la condamnation de Foncia concernait des faits différents, à savoir la facturation de quittances de loyer. Dès le départ, il y a eu une confusion de la part de l’association, entre ces deux affaires." Résultat : la demande de remboursement formulée par l’UFC en faveur des 318 000 locataires de Foncia sera rejetée par les juges, qui ont refusé d’inclure les rapports locatifs dans le champ d’application de la loi Hamon.

Interprétation stricte

Pour justifier leur décision, les magistrats du TGI de Nanterre soulignent que la loi Hamon ne permet l’action de groupe que si l’on entre dans le cadre du droit de la consommation, les rapports locatifs étant, eux, régis par la loi sur le logement de 1989. "Le recours collectif prévu par l’article L.623-1 du Code de la consommation consacre un mécanisme d’exception en ce qu’il permet à une personne autre que celle qui introduit l’action de solliciter réparation, explique Florian Bouaziz. Il était donc logique que les juges l’interprètent de façon stricte." Jean-Daniel Bretzner ajoute avoir également relevé dans leurs conclusions que l’action intentée par l’UFC-Que Choisir était irrecevable dans la mesure où elle concernait "exclusivement des préjudices subis par des locataires à l’occasion de la conclusion et/ou de l’exécution de baux d’habitation ne figurant pas dans le code de la consommation." Mais pas seulement. Les avocats de Bredin Prat font valoir que les facturations litigieuses n’ont pas été pratiquées par le réseau Foncia lui-même mais par certaines de ses filiales. De ce fait, le gestionnaire de biens immobiliers n’a perçu aucune somme issue de ces envois d’avis d’échéance. Mais cet argument juridique n’est pas retenu par les magistrats.

Atteinte à l’image

Bien que la société Foncia ait été condamnée une première fois en 2013 pour facturations abusives, "la communication faite par UFC sur la société dans cette deuxième affaire a été excessive, commente Eve Duminy, qui a travaillé elle aussi sur le dossier aux côtés de Foncia. Elle a eu un impact sur ses salariés, ses actionnaires et même ses banquiers." Pour ces avocats, les révélations faites par l’association de consommateurs, à grand renfort de publicité, ont fragilisé l’entreprise toute entière. "Il faut de nombreuses années pour monter une entreprise et bâtir sa réputation. Quelques jours à peine suffisent à tout détruire", se désole Jean-Daniel Bretzner.

Pour protéger sa réputation, Foncia a engagé, parallèlement à la procédure lancée par l’UFC, des poursuites à son encontre, mais n’a pas obtenu gain de cause. "Ce n’est pourtant pas la première fois que l’UFC agit de la sorte en portant atteinte à l’image d’une marque. L’association est plutôt coutumière du fait", déplore Florian Bouaziz. Pour sa part, l’UFC estime avoir simplement communiqué dans l’intérêt des consommateurs, dans le but de les informer. Bien que victorieuse de cette première bataille, Foncia ne souhaite pourtant pas communiquer sur la décision. "Notre client reste discret sur l’affaire et ne souhaite pas reproduire le même schéma que l’UFC en médiatisant le contentieux", confirme Jean-Daniel Bretzner.

Des zones d’ombre

L’UFC avait déclaré vouloir faire appel du jugement qui propose une "interprétation restrictive révélatrice d’une malfaçon législative à corriger au plus vite", comme elle l’indique dans un communiqué. Elle appelait également les parlementaires à "légiférer de manière plus précise et à inclure les rapports locatifs dans le champ d’application des actions de groupe." La cour d’appel de Versailles vient de confirmer le rejet de l’action de groupe que l’association avait introduite en 2014 : dans son arrêt du 20 mai 2021, la juridiction de second degré a clairement confirmé que les sommes facturées par les agences du réseau Foncia dans leurs rapports avec les locataires ne révélaient aucune faute. L’arrêt d’appel a par conséquent débouté l’UFC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Foncia et l’a condamnée à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur le plan européen, la class action a fait son apparition : le 22 juin 2020, le Parlement européen et les États membres réunis au Conseil de l’Europe se sont accordés sur la création d’une procédure d’action de groupe européenne. "Le Medef redoute beaucoup ce projet, indiquait en 2018 Florian Bouaziz. Si la directive est adoptée, on se rapprochera de ce qui est déjà prévu aux États-Unis. Les entreprises redoutent d’être attaquées plus facilement." Le texte doit encore être validé par le Parlement réuni en séance plénière et le Conseil. À cette issue, tous les États membres de l'UE seront dotés du mécanisme de la class action. Le projet devrait se concrétiser d’ici à deux ans et demi.

Marine Calvo