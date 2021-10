Premier LBO pour Legalstart

Il n’aura fallu qu’un an d’existence à la plateforme Legalstart pour afficher une croissance annuelle supérieure à 70 %. Forte de cette assise financière qui s’explique par une prestation de services pertinente pour les entrepreneures français, la start-up du droit réalise à présent une opération de LBO avec ses deux fondateurs dirigeants, Pierre Aïdan (président) et Timothée Rambaud (directeur général), dont le financement est assuré par une dette unitranche apportée par Omnes. Grâce à ce LBO, Legalstart dispose de nouveaux moyens pour conduire des acquisitions et associe au capital son équipe de managers.

La société fondée fin 2013 avait déjà réalisé une levée de fonds en 2019 auprès du fonds Isai. Pour Timothée Rambaud, les perspectives développement de la legaltech aux États-Unis "constituent une vraie source d’inspiration sur le champ des possibles dans notre secteur", faisant référence notamment à l’IPO de l’américain Disco à la Bourse de New York en juillet dernier.

P. D'A.