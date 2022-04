Pourquoi utiliser un service de voiturier ?

Qu’est-ce qu’un service de voiturier ?

Proposé par un grand nombre d’établissements et d’entreprises commerciales, il s’agit d’un service à travers lequel, des particuliers ou des professionnels confient leur véhicule à des voituriers.

Les voituriers sont sélectionnés et ont pour missions de récupérer les véhicules des clients et de les stationner sur des parkings privés et sécurisés.

Le service de voiturier est gratuit ou payant. Il évite aux clients de devoir trouver une place de parking et de revenir jusqu’au lieu d'arrivée. Ainsi, ce service offre un gain de temps considérable.

Certaines agences de voituriers travaillent à leur compte. Si vous souhaitez organiser un événement (fête privée, anniversaire, mariage...), il vous suffira de contacter l’une d’elles.

Vous êtes à la recherche d’un service de voiturier pour rejoindre un aéroport ou une gare en France, en Espagne ou au Portugal ? Cliquez ici .

Le principe de fonctionnement du service de voiturier dans les aéroports.

Le principe de fonctionnement du service de voiturier est relativement simple. Il peut être décomposé en 4 étapes.

La réservation

Pour la réservation, 2 options s’offrent à vous : vous pouvez réserver soit depuis l’application (iOS et Android) soit directement depuis le site internet de l’entreprise.

Par la suite, vous recevrez un message avec des informations claires et précises (lieu et heure du rendez-vous, numéro de téléphone du voiturier...).

La conduite jusqu’au hall de départ

Dans le message de confirmation, vous trouverez l’adresse exacte où le voiturier vous attendra. Généralement, le point de rendez-vous à l’aéroport se trouve au niveau du dépose-minute de votre terminal de départ.

La remise des clés

Une fois qu’il aura effectué un état des lieux de votre voiture (pour éviter d’éventuels malentendus), le voiturier la conduira jusqu’au parking et la stationnera à votre place dans leur parking privé et sécurisé.

Dès cet instant, vous aurez l’esprit tranquille et pourrez voyager l’esprit tranquille.

La reprise de la voiture

À votre retour, le voiturier vous attendra à l’adresse et l’heure indiquées pour le retour. Il vous suffira de vous installer dans votre véhicule et reprendre la route

Les avantages du service de voiturier

Le gain de temps

Vous n’aurez plus besoin de chercher un parking pour le stationnement de votre véhicule. Le service de voiturier s’en chargera à votre place, tout cela à des tarifs raisonnables.

Vous vous concentrez donc sur l’essentiel.

Le confort

Faire appel à un service de voiturier, c’est profiter d’une expérience de départ confortable. Il vous suffira simplement d’arriver au lieu de rendez-vous et de remettre les clés au voiturier. Celui-ci, un chauffeur formé et aguerri, s’assurera que le stationnement du véhicule se déroule dans de bonnes conditions.

La sécurité

La sécurité est l’une des priorités de ce service. Les parkings sont sécurisés et leur accès n’est autorisé qu’aux personnes qualifiées.

Le service de voiturier aide les particuliers lors de leurs déplacements. Il est disponible dans certains aéroports et gares, et prend en charge les véhicules. Il propose plusieurs avantages majeurs, dont la sécurité, le confort, le gain de temps, ...