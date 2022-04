Pourquoi et comment domicilier son entreprise en ligne

Pourquoi choisir la domiciliation en ligne ?

Domicilier votre entreprise en ligne présente des avantages considérables :

- Un gain de temps précieux

- Une image renforcée

- Une gestion simplifiée des tâches administratives

Un gain de temps précieux

La domiciliation en ligne présente un gain de temps précieux pour le chef d’entreprise.

D’une part, les démarches sont entièrement réalisées en ligne, auprès d’une société de domiciliation. Le contrat de domiciliation est signé électroniquement. Il n’y a donc pas besoin de se déplacer ! L’entrepreneur peut donc consacrer du temps au développement de son activité.

D’autre part, les services complémentaires proposés par les sociétés de domiciliation lui permettent également de gagner du temps. Grâce au service de réexpédition ou de numérisation du courrier, l’entrepreneur n’a pas à se déplacer pour récupérer son courrier !

Recourir aux services d’une société de domiciliation, comme LegalPlace , est à la fois une solution rapide et économique !

Une image renforcée

La domiciliation en ligne permet de renforcer l’image de marque de l’entreprise. En effet, les sociétés de domiciliation vous permettent de bénéficier d’une adresse dans un quartier prestigieux.

Incontestablement, le choix d’une adresse prestigieuse pour domicilier son entreprise constitue un gage de notoriété pour les clients, partenaires et investisseurs.

Une gestion simplifiée des tâches administratives

En plus de bénéficier d’une adresse pour votre siège social, la plupart des sociétés de domiciliation s’occupent de la gestion de vos tâches administratives chronophages. Ainsi, il est possible de personnaliser votre domiciliation en choisissant des options sur mesure :

- La gestion quotidienne du courrier (réexpédition, numérisation, scan) : le courrier est réexpédié dans les plus brefs délais. Il est trié et scanné quotidiennement, afin d’être envoyé au chef d’entreprise.

- La réception des appels téléphoniques : un standard téléphonique permet d’externaliser les appels téléphoniques.

- La location de salles de réunion : il est possible que les locaux soient entièrement équipés afin de recevoir les clients et partenaires. Il est possible de réserver une salle selon vos besoins : à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l’adresse de votre choix parmi celles proposées, et d'ajouter les services adaptés à vos besoins !

Comment domicilier son entreprise en ligne ?

Pour domicilier votre entreprise en ligne, vous devez préalablement :

- Trouver une société de domiciliation en ligne

- Sélectionner une adresse parmi celles proposées sur le site

- Analyser le prix de la domiciliation, ainsi que les options souscrites

- Se renseigner sur les avis laissés sur la société de domiciliation

Ensuite, une fois avoir choisi la société de domiciliation, vous devez :

- Choisir une adresse proposée par le domiciliataire, en fonction de la zone géographique souhaitée

- Éventuellement choisir une ou plusieurs prestations supplémentaires : réexpédition du courrier, standard téléphonique

Enfin, la dernière étape consiste à signer le contrat de domiciliation électroniquement, et joindre les justificatifs requis (extrait Kbis par exemple). Le contrat de domiciliation doit être conclu pour une durée supérieure à 3 mois.

Combien coûte la domiciliation en ligne ?

La domiciliation en ligne n’est pas gratuite. En revanche, les sociétés de domiciliation ont des tarifs attractifs, qui dépendent de plusieurs critères :

- La forme juridique de l’entreprise

- La zone géographique de domiciliation

- Les options souscrites dans le contrat

Domicilier son entreprise en ligne, en choisissant simplement une adresse de domiciliation, coûte entre 10 € et 70 € par mois.

Les tarifs augmentent en cas de prestations supplémentaires. Il faudra compter :

- Entre 10 et 20 € par mois pour la gestion du courrier

- Entre 30 et 200 € par mois pour la gestion des appels téléphoniques

Concernant la location de salles de réunions, le prix varie en fonction de la durée de location.