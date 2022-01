Pourquoi choisir d'ouvrir son compte dans une banque pro en ligne ?

Les offres proposées par ces-dernières sont généralement plus intéressantes. Ayant des coûts de fonctionnement, pour certaines, moins importants, leurs propositions peuvent également s'avérer très attractives. Surtout, la qualité des services, elle, n'est pas pour autant passée au rabot.



Une accessibilité facilitée



Les banques pro en ligne disposent d'une très grande diversité, notamment en fonction des sommes d'argent que vous souhaitez déposer ou épargner, du secteur de votre activité professionnelle ou de vos perspectives de développement. Un large éventail de choix qui permet de cadrer au plus près vos besoins afin d'apporter le service le plus approprié.



Des services clientèles efficaces



Soucieuses de l'attention portée à leur client, et conscientes qu'il s'agit là d'un des aspects sur lequel elles se doivent d'être performantes face aux banques traditionnelles, les banques en ligne proposent des services clients dignes de ce nom. Plusieurs organismes s'attachent à mettre en place un dispositif d'attention qui ne soit pas sous-traité, à la hauteur des exigences de tout entrepreneur.



De plus, les banques en ligne sont en première ligne sur l'usage des applications mobiles pour permettre une gestion optimale de son compte. Un outil qui facilite les modalités courantes et contribue à leur fluidité avec simplicité, comme en témoigne les retours d'expérience utilisateur où les notations sont généralement très positives. Des fonctionnalités innovantes et des mises à jour régulières sont là pour garantir cette efficacité.



Des économies à portée de main



La diminution des frais bancaires est le principal atout des banques en ligne pour booster leur attractivité. Chez certaines, ils sont même totalement inexistants, mais ce n'est pas tout ! Plusieurs d'entre elles intègrent des éléments très intéressants dans leur politique commerciale, comme des offres de cartes bancaires à des prix défiant toute concurrence.

Les multiples produits financiers proposés par les banques en ligne sont également plus rentables que dans les banques traditionnelles. Les différents livrets d'épargne sont ainsi exonérés de frais de gestion que ce soit pour leur ouverture, leur clôture ou pour les opérations. Sans compter les offres de bienvenues et les primes régulièrement proposées, qui renforceront sensiblement votre chiffre d’affaires.



Le temps, c'est de l'argent ! Les services 100% digitalisés associés à l'expertise de la banque en ligne choisie constituent l'assurance d'un gain de temps considérable pour les professionnels : plus besoin de se déplacer, tout peut être réglé à distance depuis son bureau.



Comment ouvrir son compte dans une banque pro en ligne ?



Avec l'ensemble de ces avantages, difficile de ne pas sauter le pas et ouvrir un compte pro dans une banque en ligne. Pour ce faire, rien de plus simple : une fois l'offre bancaire identifiée, vérifiez les conditions d'éligibilité :

- Être domicilié et résider fiscalement en France

- Avoir 18 ans révolus

- Détenir un RIB d'une autre banque

- Compléter les différentes conditions financières de l'organisme bancaire choisi



Il vous faut ensuite dûment remplir le formulaire d'inscription en ligne puis signer le contrat grâce à un code de validation qui vous sera envoyé par SMS. Il ne vous reste plus qu'à télécharger sur le site de la banque les différentes pièces demandées :

- Justificatif d'identité

- Attestation de domicile

- Attestation de revenus

- Votre RIB

- Votre signature



Une fois le premier versement opéré sur le compte, vous recevrez la carte bancaire par voie postale. Le fonctionnement est le même que pour tout autre compte bancaire.