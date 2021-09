Pledg annonce son partenariat avec manager.one

Fondée fin 2016, Pledg est spécialisée dans les solutions de financement instantané à destination des particuliers et des professionnels qui achètent sur les sites de e-commerce, les marketplaces et en magasin dans neuf pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal). En quelques mois, la startup a séduit les plus grandes enseignes : Leroy Merlin, Decathlon, Jules, Mano Mano, Le Slip français, Weekendesk, Odalys, Acuitis ou encore Hypnia.

Devenir leader du marché

Après une levée de fonds de 80 millions d’euros en mars 2021, la fintech en pleine expansion compte devenir un acteur incontournable du marché européen et souhaite multiplier ses volumes de transactions par dix cette année. C’est dans cette optique qu’elle a choisi manager.one, spécialiste de l’émission de cartes virtuelles, comme partenaire.

"Manager.one a été pour nous un choix évident, c’est aujourd’hui le seul acteur bancaire avec un agrément établissement de crédit capable de fournir des produits complexes en toute simplicité", déclare Jacques-Olivier Schatz, directeur général de Pledg.

Juliette Woods