Plasseraud IP et Vittoz se rapprochent

L’année 2021 avait déjà été riche pour Plasseraud IP avec l’arrivée d’une équipe en contentieux, l’ouverture d’un nouveau bureau à Strasbourg et la nomination de trois associés en région. Pour commencer l’année 2022, le groupe de conseil en propriété intellectuelle continue sur sa lancée et se rapproche de Vittoz, une enseigne implantée à Paris depuis plus de quarante ans.

Cabinet de conseil en propriété industrielle, Vittoz est spécialisé notamment dans le droit des marques. Il accompagne ainsi des acteurs de la presse et des médias, de l’hôtellerie-restauration et la distribution, mais aussi des PME en provenance des secteurs de la mode, de l’horlogerie ou encore l’agriculture et de la viniculture. Mené par les deux associées Sophie Jacqueline et Armelle Blachier, Vittoz fait donc désormais partie du groupe Plasseraud IP. Ce dernier rassemble lui plus de 350 professionnels, dont 150 conseils en propriété industrielle, juristes et ingénieurs, répartis entre ses 9 bureaux français et ses 5 implantations à l’international.

Léna Fernandes