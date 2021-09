Plasseraud Avocat se renforce en contentieux

Spécialisé dans les procédures judiciaires et les contentieux relatifs à la propriété intellectuelle et industrielle, Plasseraud Avocat est une structure intégrée au réseau interprofessionnel du groupe Plasseraud IP. Ce dernier réunit plus de 350 professionnels, dont 150 conseils en propriété industrielle, juristes et ingénieurs, qui accompagnent leurs clients sur l’ensemble de leurs problématiques liées aux brevets et aux marques. Installé à Paris, le cabinet dirigé par Gilles Ringeisen consolide son offre en contentieux avec l’arrivée de Jean-Christophe Guerrini en tant qu’associé.

Au civil comme au pénal, l’avocat assiste ses clients principalement dans le cadre de contentieux en matière de marque et de brevet mais pouvant également impliquer le secret des affaires, la concurrence déloyale, le droit de l’audiovisuel, ou encore la protection des données personnelles. Avocat depuis 1995, Jean-Christophe Guerrini est passé par les cabinets Courtois Lebel, Casalonga Avocats, DS Avocats, Andersen Tax & Legal et enfin LexCase Société d’Avocats. De 2009 à 2011, il a été président de la commission intranet et nouvelles technologies du Conseil national des barreaux et a notamment coordonné le déploiement du réseau privé virtuel des avocats sur le territoire national. Chevalier de l’Ordre national du mérite depuis 2012, il fait également partie du jury de l’examen de qualification français, mention brevet, délivré par l'Institut national de la propriété industrielle et enseigne dans le cadre du module sur la propriété intellectuelle de l'École de formation du barreau.

Léna Fernandes