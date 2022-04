PlanRadar : le chantier digitalisé

En mettant en place une solution de digitalisation collaborative des plans de chantiers, la start-up autrichienne PlanRadar, fondée en 2013, compte bien transformer un secteur qui semblait jusqu’à présent peu enclin à l’innovation. Décryptage.

Coopération et modernisation

À l’origine du projet PlanRadar, cinq entrepreneurs mus par la volonté de développer un outil qui faciliterait la mise en œuvre des projets de construction et d’immobilier. Fort de la synergie qui les anime et de leurs connaissances dans le domaine de la construction – l’un d’eux est d’ailleurs un ancien conducteur de travaux – Domagoj Dolinsek, Sander Van de Rijdt, Constantin Köck, Ibrahim Imam et Clemens Hammer ont relevé le défi.

Un outil pour ne plus naviguer à vue

Facile d’accès, le produit présenté par PlanRadar propose, en conservant les informations initiales de chaque projet, d’annoter les plans, à toutes les étapes et transformations, et ce, de manière entièrement digitalisée. Ainsi, il est par exemple possible, grâce à la plateforme collaborative mise en place par PlanRadar, de retrouver le type de peinture employée durant les travaux, la date à laquelle elle a été appliquée et, même, la personne qui a réalisé le travail. Un atout non négligeable et différenciant au regard de la concurrence puisque la plateforme est totalement personnalisable.

Ainsi, pour se démarquer, l’entreprise mise sur deux valeurs, "la personnalisation et la facilité d’utilisation", comme nous le rappelle Matthieu Walckenaer, directeur France et Benelux.

Sous le radar de la concurrence

Depuis sa levée de fonds de 30 millions d’euros en série B en 2020, via Insight Partners et e.ventures, 11 bureaux se sont ouverts en Europe. Celui créé en France en juillet 2020 compte déjà 15 collaborateurs, 270 au total. "On prévoit d’atteindre les 400 collaborateurs dans le monde", nous confie Matthieu Walckenaer.

Avec ce nouveau tour de table de 69 millions de dollars réalisé en janvier 2022, l’objectif assumé est d’augmenter la progression de l’entreprise à l’international. À cet effet, deux hubs sont prévus, l’un à Dubaï, l’autre en Floride, afin d’élargir leur implantation au niveau mondial. Malgré une forte croissance, avec une augmentation des revenus de 250% au cours des 18 derniers mois, l’entreprise souhaite conserver un "esprit d’entreprise très famille". Un impératif qui, à leurs yeux, s’accorde avec la composition d’équipes locales, de taille réduite ; précisément ce que favorise la proximité pour préserver une structure à taille humaine.

Plan pour l’avenir

Déjà plus de 15 000 clients dans plus de 60 pays et 150 000 professionnels du secteur du bâtiment employant leur solution font confiance à PlanRadar. La stratégie porte sur deux axes. En premier lieu, consolider la base européenne en poursuivant la croissance dans les pays "historiques". Puis, développer de nouvelles fonctionnalités, comme c’est déjà le cas avec "PlanRadarConnect", qui permet d’employer deux logiciels sans passer par un intermédiaire de développement informatique. La plateforme devient ainsi un outil de facilitation numérique.

Enfin, de nouvelles améliorations des performances de sa plateforme principale viennent s’ajouter, notamment avec des reportings et des intégrations BIM, cette méthode de conception collaborative des bâtiments par le biais de maquettes numériques. L’intérêt étant d’allier flexibilité et fluidité en accélérant les échanges d’informations entre le bureau et le site.

Avec une telle volonté de démultiplication des fonctionnalités d’usage et l’application du logiciel à d’autres domaines que la construction, comme le naval ou l’aéronautique, nul doute que PlanRadar se trace un chemin de roi.

Émile Le Scel