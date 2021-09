Pirola Pennuto Zei & Associati rejoint l’organisation internationale de cabinets Unyer

Il y a quatre mois, le français Fidal et l’allemand Luther lançaient Unyer, une organisation instaurant entre ses membres une forte coopération sur le plan international, tout en leur permettant de conserver leur indépendance sur leur marché local d’origine. Avec pour ambition de se déployer prioritairement en Europe, Unyer ciblait tout particulièrement l’Italie pour sa première expansion. Voilà qui est chose faite avec l’entrée de Pirola Pennuto Zei & Associati et de ses 600 collaborateurs au sein de son réseau.

En devenant le membre exclusif de Unyer sur le territoire italien, Pirola répondra plus justement aux besoins de sa clientèle en alliant une approche globale à une connaissance fine du contexte local. Comme Fidal et Luther, le cabinet propose d’ores et déjà une offre de services juridiques full-service et adopte une approche sectorielle marquée sur les marchés italien, européen et asiatique. De son coté, l’organisation qui s’oriente fortement vers l’innovation développe plus spécifiquement des solutions en matière de transition énergétique, de smart industries, de crypto-actifs et de blockchain. L’entrée du cabinet en son sein s’accompagne de la nomination de Massimo Di Terlizzi, co-managing partner et chairman de Pirola, en tant que membre de son comité exécutif. Souhaitant être présente dans les 20 plus grandes économies mondiales, Unyer visera ensuite l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, tout en envisageant un rapprochement avec des cabinets américains.

Léna Fernandes