PGA étend son activité au restructuring

Fondé par Raphaël Piotraut et François Giné, Piotraut Giné Avocats (PGA) est un cabinet de niche en corporate et M&A. Développant une offre de plus en plus transversale, il avait accueilli une équipe de fiscalistes l’année dernière. Désormais, l’enseigne dispose d’une pratique consacrée aux entreprises en difficulté et aux contentieux de haut de bilan grâce à l’arrivée de son quatrième associé : Mickaël Benmussa. Faisant d’une pierre deux coups, PGA ouvre un bureau à Lyon depuis lequel officiera en partie l’avocat.

Spécialiste du droit des entreprises en difficulté, Mickaël Benmussa intervient dans les procédures amiables et judiciaires, ainsi que dans le cadre de contentieux de haut de bilan. Il assiste également sa clientèle de groupes industriels français et étrangers, de dirigeants, d’institutionnels et de fonds d’investissement dans leurs problématiques de "sous-performance" d’entreprise et contentieuses. Membre du barreau parisien depuis 2014, il a commencé sa carrière au sein du cabinet Ribeyre David et Associés puis est passé chez Ashurst ainsi que Pardo et Associés (devenu Oplus) avant de créer sa propre structure en 2019. Mickaël Benmussa est diplômé du DJCE, droit des affaires et fiscalité de l’université Jean Moulin de Lyon.

Léna Fernandes