Pinsent Masons attire deux experts du secteur de l’énergie

Implanté sur quatre continents grâce à ses 26 bureaux, Pinsent Masons propose une offre sectorielle de conseils juridiques et centre son activité sur les secteurs des infrastructures, des services financiers, de l’immobilier, des industries et technologies de pointe ainsi que de l’énergie. À Paris, la firme renforce son équipe consacrée à ce dernier domaine et se dote de deux nouveaux associés disposant d’une solide connaissance du droit de l’Ohada : Matthieu Le Roux et Olivier Bustin. Le duo arrive en provenance du cabinet portugais Vieira de Almeida.

La pratique de Matthieu Le Roux se concentre sur l'assistance juridique et fiscale aux investisseurs internationaux, particulièrement sur l'industrie du pétrole et du gaz. Il intervient notamment dans le cadre de la négociation et le suivi de l’exécution de contrats de partage de production, de contrôle des changes, de contentieux douanier, de conformité et d’anticorruption ou encore de financement de projets. Ayant vécu et travaillé au Tchad et au Gabon pendant près de dix ans, l’avocat sait appréhender la culture et les pratiques commerciales des juridictions d'Afrique francophone subsaharienne. Matthieu Le Roux a commencé son parcours en tant que consultant pour plusieurs cabinets avant d’être manager pour Deloitte Gabon puis senior manager et directeur de PwC Gabon. Il a ensuite exercé au Portugal, en tant que counsel chez Miranda & Associados puis chez Vieira de Almeida où il avait été nommé associé en 2016. Titulaire d’un DJCE de l’université de Rennes, il est également diplômé d’un LLM en droit des affaires internationales par l’université d’Exeter.

Également spécialiste du secteur des énergies, mais aussi des ressources naturelles, Olivier Bustin est inscrit au barreau de Kinshasa-Matete, en République démocratique du Congo. Son domaine d’intervention recouvre la négociation de contrats ou de permis d’exploration et d’exploitation, le droit de la sous-traitance, les opérations de fusion, d’acquisition et de restructuration, le financement de projets d’infrastructures, ainsi que les partenariats public-privé. L’avocat conseille également ses clients en matière de réglementation des changes, d’environnement, de législation anticorruption et de lutte contre le blanchiment d’argent. Olivier Bustin a travaillé pour le cabinet Le Prado, puis chez Miranda & Associados et Vieira de Almeida en qualité de counsel. Parallèlement ont été données des conférences au sein de plusieurs universités, dont Sciences Po Paris et Sorbonne Paris Nord. Il est titulaire d’un DEA en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle ainsi que d’un doctorat propriété intellectuelle, arbitrage, modes alternatifs de règlement des conflits et procédure civile.

