Pierre Minor rejoint le cabinet Coat de Haut de Sigy de Roux

Coat de Haut de Sigy de Roux accueille Pierre Minor dans l’objectif de renforcer et de développer ses compétences en droit bancaire et financier. Maîtrisant également les enjeux de conformité, le nouvel associé apporte sa connaissance approfondie du droit et de la réglementation applicables à ces secteurs ainsi que sa grande expérience acquise au sein de grands groupes bancaires et auprès de leurs dirigeants. L’avocat intervient aussi dans le cadre de contentieux complexes devant les juridictions et les autorités de régulation françaises, européennes et internationales.

Après avoir commencé sa carrière en 1979 comme maître de conférences à l’université d’Exeter en Grande-Bretagne, Pierre Minor rejoint La Banque française du commerce extérieur en 1983 en tant que responsable des affaires juridiques internationales et du droit des opérations de marché. En 1991, il est nommé directeur juridique adjoint de la BNP, chargé notamment du département juridique des activités de financement et d’investissement de la banque. Il intègre le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en 1998 où il dirige et développe en qualité d’associé le département bancaire et financier pendant quatorze ans. Pierre Minor intègre ensuite le Crédit agricole comme directeur juridique et conformité puis sera promu directeur juridique du groupe. Désormais associé chez Coat de Haut de Sigy de Roux, il est également membre du Haut Comité de la Place financière de Paris et préside l’Association européenne pour le droit bancaire et financier.

Léna Fernandes