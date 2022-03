Pierre-Emmanuel Calmel (Devialet) : l'électronique à la vitesse du son

Tombé dans l'électronique quand il était petit, Pierre-Emmanuel Calmel a affûté ses premières armes d'ingénieur au sein du groupe canadien Nortel Networks, spécialiste des télécommunications, avant de revenir à sa passion : la musique. Rien d'étonnant alors à voir ce saxophoniste, qui bidouillait ses propres amplis dès 14 ans, se plonger dans la quête du son parfait. Sa réponse : une technologie hybride, qui marie la sensibilité de l'analogique et la puissance du numérique. Développée sous la forme d'un prototype en 2006, elle lui permet un an plus tard de fonder Devialet, et de lancer la commercialisation de son premier produit en 2010. Un ampli exceptionnel, protégé d'une cinquantaine de brevets, et qui a su convaincre ses investisseurs dès les premières notes d’une musique de Chopin. Affichée au prix de 12 000 euros, la machine est toutefois élitiste : seuls 700 exemplaires sont écoulés en 2011 et 600 en 2012. Un modèle commercial difficile à tenir et qui, de toute façon, ne convient pas à Pierre-Emmanuel Calmel, pressé de mettre sa technologie, récompensée partout à travers le monde, à l'oreille de tous.

L’année 2014 s’inscrit comme une étape clé pour la société, avec une promesse : "Un jour, tout le monde aura un Devialet." Débute alors l'industrialisation des amplificateurs, qui lui permet de couper ses prix et d’étoffer sa gamme. Elle s’étend désormais des écouteurs nomades jusqu’à des systèmes complets multi-amplifications, sans oublier ses enceintes Phantom, au design distinctif. Mais la popularisation du son Devialet vient surtout de sa stratégie de licence, lancée en 2020. Il équipe désormais les enceintes d'Altice aux États-Unis, des voitures Audi, via un partenariat avec le sous-traitant Faurecia ou encore la boxTV de l'opérateur britannique SkyTV.

Prochaine étape ? La Lune ! Ou du moins l’espace, grâce à un partenariat avec ArianeGroup qui a permis à Devialet de restituer à l’Exposition universelle de Dubaï le son de la fusée Ariane 5 au décollage. Une expérience immersive et inédite, accompagnée des crépitements et vibrations d’infra-basses, rendue possible grâce à six enceintes Phantom.