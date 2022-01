Pierre de Montlivault prend la présidence de la Fedene

La Fedene regroupe, à travers 7 syndicats professionnels spécialisés par métiers, 500 entreprises de services centrées sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de chaleur et de froid renouvelables ou de récupération, ainsi que le facility management et l’ingénierie des projets. En cumulé, ces acteurs représentent un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros par an et jouent un rôle clé dans la transition écologique de notre société. Pierre de Montlivault aura à cœur de poursuivre et d’amplifier le travail accompli pendant 6 ans par Pascal Roger qui, selon les mots du nouveau président, "a permis de faire reconnaitre la Fedene par ses analyses et contributions comme un acteur engagé et un partenaire opérationnel de la transition écologique, en particulier en matière d’économies d’énergies et de chaleur verte."

Une carrière au service de l’environnement

Pierre de Montlivault est diplômé d’Agro ParisTech et ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il débute sa carrière dans les cabinets ministériels : d’abord au sein du ministère de l’écologie de 1996 à 2004, puis en tant que conseiller sur les questions liées au développement durable auprès des Premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Il se tourne ensuite vers le secteur privé en prenant la direction générale de Bois Energie France, filiale du groupe Dalkia, en 2008, puis de Dalkia Biogaz en 2015. Enfin, depuis 2017, il présidait Tiru, spécialiste du traitement des déchets et de la valorisation énergétique.

Moment charnière

En entrant dans ses nouvelles fonctions, Pierre de Montlivault a conscience de l’importance du moment pour tous les acteurs de la filière : "C’est maintenant qu’il faut accélérer pour être au rendez-vous de la décarbonation de la société tout entière. L’ensemble des adhérents de la Fedene sont là pour y contribuer. Je vais porter nos propositions pour le prochain quinquennat." Un défi important, pour lequel il sera épaulé par Michel Treguer, ancien directeur général délégué d’Engie Cofely, nommé au poste de vice-président. Il pilotera notamment les enjeux liés à l’emploi et la formation : la filière a annoncé devoir doubler ses effectifs à l’horizon 2030 pour pouvoir réussir la transition énergétique.

AM