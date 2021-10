PI : Schmidt Brunet Litzle nomme une associée

Né de la fusion des cabinets Schmidt Brunet & Associés et Zaoui Litzler en 2015, Schmidt Brunet Litzler réunit aujourd’hui 17 avocats intervenant dans tous les domaines du droit des affaires. Après avoir nommé sa quatrième associée il y a presque trois ans, il continue de miser sur les promotions internes en cooptant Marie André-Nivet au sein de l’association. La spécialiste de la propriété intellectuelle exerce à présent en qualité d'associée comme ses pairs Delphine Brunet-Stoclet, Philippe Schmidt, Bénédicte Litzler et Aude le Tannou.

Conseil en stratégie de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle, Marie André-Nivet assiste des entreprises et des entrepreneurs dans l’optimisation, la structuration et la croissance de leurs portefeuilles de marques et de modèles. L’avocate assure aussi la défense des intérêts de ses clients dans le cadre de contentieux. Titulaire d’un master 2 en propriété intellectuelle et d’un magistère en droit des technologies de l’information et de la communication de l’université de Poitiers, elle a commencé sa carrière en entreprise. Marie André-Nivet a d’abord été juriste pour le RTL Group, puis chargée de mission au sein du pôle contentieux du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Admise au barreau de Paris en 2010, elle exerce pour SBKG & Associés au sein de l’équipe de Delphine Brunet-Stoclet qu’elle a ensuite suivie chez Schmidt Brunet Litzler en 2015. Elle est également membre de l’association des praticiens des marques et des modèles.

Léna Fernandes