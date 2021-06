Phytocann, l’entreprise qui prévoit d’embaucher 1000 dealers légaux en France

Un CDI pour vendre du CBD

Si l’herbe est encore plus verte chez le voisin, Alexandre Lacarré compte tout de même garnir la France de CBD : l’homme d’affaires vise le nord du pays pour y installer son centre de manutention. Le lieu précis n’est pas encore connu, mais bon nombre de postes y seront créés afin d’établir un système d’envoi et de packaging des divers produits qui seront commandés. Parallèlement, l’entrepreneur aura également besoin de commerciaux pour prospecter et lancer son réseau. Et ça, ce sera un job pour ses "dealers légaux" comme il aime les appeler ; un terme qu’il utilise uniquement pour dédiaboliser l’idée que les Français peuvent se faire du CBD.

Une nouvelle offre pour la réinsertion professionnelle

Diplôme ou pas, Noir ou Blanc, casier judiciaire ou pas, pour l’entrepreneur tout le monde est sur le même piédestal ; et il sera inenvisageable de déceler à l’intérieur de son entreprise l’ombre d’un système pyramidal. "Ce qui importe, c’est qui tu es aujourd’hui " déclare-t-il au téléphone. " Les seuls critères qu’il te faut pour venir dans ma boîte c’est volonté et efficacité ". C’est donc grâce à la plateforme Pôle Emploi, que le dirigeant recrutera ses candidats. Rappelons qu’en moyenne au premier trimestre 2021, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 5 716 900. Parmi elles, 3 560 600 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 156 300 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Selon plusieurs études sérieuses, la France est le plus gros consommateur de cannabis au monde. Phytocann compte alors déployer plus de 100 boutiques via un réseau de franchise pour un marché qui se chiffre en milliard.Possibilité de postuler directement via le site de phytocann.



Matteo Veca

Phytocann se prépare à un déploiement dans l'Hexagone.