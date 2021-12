Philippe Lauzeral rejoint Moncey Avocats

Fondé en avril dernier, Moncey Avocats ajoute une corde à son arc en accueillant une équipe spécialisée en contentieux des affaires menée par Philippe Lauzeral dont le savoir-faire, complémentaire de celui des autres associés vient renforcer l’attractivité du cabinet. Comme l’affirme l’avocat : "Le contentieux est une activité centrale dans un cabinet d’affaires franco-français."

Ce sont d’abord des raisons humaines qui ont poussé Philippe Lauzeral à intégrer Moncey Avocats. Lorsqu’il a rencontré les futurs fondateurs de l’enseigne, il s’est en effet tout de suite très bien entendu avec eux. Pour lui, les aspects relationnels sont "fondamentaux et essentiels" dans l’exercice de son métier. Ensuite, l’évidente complémentarité de son activité contentieuse en droit des affaires, droit des sociétés et droit commercial avec celle déjà pratiquée par l’enseigne a également pesé dans la balance. Intervenant tout particulièrement dans des dossiers complexes dont les difficultés stratégiques et procédurales s’avèrent très importantes, le nouvel associé permettra au cabinet “de se développer à l’international, puisque les structures étrangères maîtrisent rarement les spécificités de la procédure françaises", selon lui. Enfin, l’indépendance de Moncey Avocat a achevé de séduire Philippe Lauzeral car "les problématiques de conflits d’intérêts auxquelles on peut parfois être confronté, surtout en contentieux, sont très limitées dans les structures indépendantes".

Intervenir en conseil et au contentieux

En plus de ses larges compétences en contentieux, précontentieux, arbitrage et mode alternatif de règlement des différends, l’avocat opère également en tant que conseil : une spécificité qui représente un solide atout pour sa nouvelle maison. Il appréhende ainsi ses dossiers de façon "concrète et pragmatique" puisqu’il est capable, dès la lecture d’un contrat, "d’anticiper les difficultés et les litiges futurs qui pourraient survenir dans son exécution". De plus, chez Moncey Avocats, les départements ne sont pas étanches, les avocats du cabinet travaillent ensemble lorsque cela est nécessaire. Philippe Lauzeral explique : "Tout comme notre capacité à intervenir en conseil et au contentieux, la complémentarité de nos savoir-faire est une vraie valeur ajoutée pour nos clients. On nous sollicite ainsi pour des dossiers présentant une difficulté particulière ou des enjeux stratégiques complexes, nécessitant une certaine expérience ainsi que de bonnes idées."

"Tout comme notre capacité à intervenir en conseil et au contentieux, la complémentarité de nos savoir-faire est une vraie valeur ajoutée pour nos clients."

Audacieux, tenace et très engagé dans la défense des intérêts des fonds, des entreprises, des actionnaires et des équipes de management qu’il représente, l’avocat dit apprécier les dossiers où il retrouve "une dimension de guerre, de bataille, lorsqu’il faut installer, ou au contraire renverser, un rapport de forces". Certes pugnace, il reste cependant d’accord avec l’adage selon lequel un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès et met en œuvre des procédures amiables de règlement des litiges lorsque cela est possible. Une fois la bonne intégration de son équipe au sein de Moncey Avocat actée, "le but sera évidemment de nous développer mais nous ne visons pas forcément un objectif de taille. La dimension humaine du cabinet et notre capacité à fournir un service à haute valeur ajoutée restent centrales", affirme-t-il. Le développement de l’enseigne et de sa pratique contentieuse s’inscrira donc dans la durée et s’effectuera de façon concertée et harmonieuse.

Avant de rejoindre Moncey Avocats, Philippe Lauzeral a exercé chez Chaigne & Associés, Poitrinal & Associés, Cotty & Associé puis pour le cabinet CVML dont il était un des associés fondateurs. Diplômé d’un DESS de droit du marché commun par l’université Panthéon Sorbonne, il est également titulaire d’un Magistère de juriste d’affaires/DJCE/DESS de droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas.

Léna Fernandes