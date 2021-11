Phil Knight, l’homme aux semelles de vent

Une simple virgule. On la reconnaîtrait entre mille. La puissance du logo de Nike, baptisé le Swoosh, en dit long sur la popularité de la marque et sa capacité à marquer les esprits. Peu de groupes ont réussi l’exploit d’être identifiables dans la plupart des pays par une simple image. On pense à McDonald’s et son fameux M, à la pomme d’Apple ou encore au losange de Renault. Cette réussite n’est pas qu’une question d’argent. Pour son célèbre dessin, Nike n’a dépensé que 35 dollars. Ce marqueur d’esprits, allié à une stratégie entrepreneuriale indiscutable et une passion pour le sport dévorante, ont fait du groupe américain, fondé en 1971 par Philip Knight, une histoire mythique. Quoi de plus naturel pour une société dont le nom est tiré de la mythologie, et plus particulièrement de la déesse Niké, symbole de la victoire ?

Par des athlètes, pour des athlètes

Cette success story a commencé sur les bancs de la fac, ou plutôt sur ceux des stades universitaires. Diplômé d’une licence de comptabilité et d’un bachelor en journalisme de l’université de l’Oregon ainsi que d’un MBA de Stanford, Philip Knight, que l’on surnomme "buck" (le mâle), est un passionné de sport, qui pratique le demi-fond. En 1964, il vend, en association avec Asics, des chaussures avant de cofonder sa marque Blue Ribbon Sports aux côtés de son ancien entraîneur. Le succès rencontré par ses Tigres, des chaussures de sport vendues 7 dollars et très prisées des coureurs, pousse Phil Knight à aller plus loin. C’est le début de Nike, qui n’attendra pas pour flirter avec le succès. Le groupe est notamment connu pour ses stratégies marketing.

Le budget marketing de Nike ? 3,59 milliards de dollars

Budget de la marque sur ce segment en 2020 ? 3,59 milliards de dollars. Tiger Woods, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo… Tous portent fièrement la marque qui mise sur le sponsoring d’athlètes. En 2018, Nike n’hésite pas à se prononcer contre le racisme en soutenant l’ancien quarterback des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick. Un sportif qui a fait parler de lui pour avoir mis un genou à terre pendant l’hymne national lors d’un match afin de protester contre les violences policières racistes de son pays.

Gagner au quotidien

"J’avais toujours soupçonné que le secret du bonheur, l’essence de la beauté, de la vérité ou de tout ce qui vaut la peine d’être vécu, reposent quelque part dans ce moment pendant lequel la balle est en suspension, quand les boxeurs sentent que la cloche va bientôt sonner, quand les coureurs s’approchent de la ligne d’arrivée et que le public se lève comme un seul homme, explique dans son livre, L’art de la victoire, le fondateur de la marque. Il y a une sorte de clarté exubérante dans cette demi-seconde qui détermine les vainqueurs et les perdants. Et je voulais gagner. C’est ça que je voulais que ma vie soit au quotidien." Si la gouvernance de Nike n’est presque plus une histoire de famille, la filiation se retrouve dans une autre entreprise de Philip Knight : les studios d’animation Laika, fruit de l’acquisition de Will Vinton en 2002, à la tête desquels se trouve son fils Travis Knight. En tout, la fortune des Knight est estimée à plus de 50 milliards d’euros. Comme quoi, à coups de "just do it", tout est possible.

Olivia Vignaud