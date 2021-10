Pernod Ricard réorganise sa direction juridique

Antoine Brocas, qui assurait auparavant les fonctions de directeur juridique des affaires corporate, est nommé chief ethics & compliance officer de Pernod Ricard. Il conserve par ailleurs sa mission de secrétaire du conseil et de membre du comité de direction du groupe.

Antoine Brocas travaillera en collaboration avec les sociétés de marques et de marché : il définira, développera, organisera et adaptera la stratégie du groupe en matière de conformité et sera également responsable de la mise en œuvre et du déploiement de ce programme de conformité.

Diplômé d’un magistère de droit anglo-américain et d’un LLM, Antoine Brocas a commencé sa carrière comme avocat aux barreaux de Paris et de New York. Il a d’abord exercé chez Orrick Rambaud Martel, White & Case à New York, avant de revenir chez Orrick, au sein de l’équipe de Saam Golshani, où il intervient sur des dossiers de M&A et de restructuring. En 2013, il entre au sein du groupe Pernod Ricard comme senior legal counsel, avant d’être détaché à Dublin où il est directeur juridique d’Irish Distillers en 2015. Il a ensuite été nommé directeur juridique des affaires corporate du groupe. Antoine Brocas avait assuré, en février dernier, l’intérim d’Amanda Hamilton-Stanley, directrice juridique partie au cours de l’été 2020, en attendant l’arrivée d’Anne-Marie Poliquin au mois de février dernier.



Jonathan Bay devient quant à lui legal director – M&A, financing & corporate, reportant désormais directement à Anne-Marie Poliquin. Il sera responsable de toutes les fusions et acquisitions, des financements et des projets et contrats corporate concernant le groupe. Titulaire d’un DJCE-master 2 de droit des affaires, il a commencé sa carrière comme avocat chez Willkie Farr & Gallagher avant d’intégrer Weil Gotshal & Manges deux ans plus tard. En 2005, il entre au sein du groupe Pernod Ricard comme legal counsel M&A and financing. Il sera ensuite nommé senior legal counsel M&A and financing puis legal head of M&A and financing.



