Pere Viñolas Serra, nouveau président de la SFL

Pere Viñolas Serra succède à Juan Jose Brugera qui a atteint l’âge limite statutaire fixé à 75 ans pour exercer la fonction de président. Il conserve son mandat d’administrateur de la société. Pour rappel, le conseil d'administration de SFL au 7 avril 2022 est présidé par Pere Viñolas Serra et Ali Bin Jassim Al Thani, Juan José Brugera Clavero, Carmina Ganyet I Cirera, Arielle Malard de Rothschild, Alexandra Rocca en sont administrateurs.

Parcours

Pere Viñolas Serra a débuté sa carrière en 1986 comme analyste chez PwC. Arrivé à la SFL en 2008 en qualité de vice-président et membre du conseil d'administration, Pere Viñolas Serra est également CEO de Inmobilaria Colonial, structure référente en matière de bureaux européens au portefeuille de 83 immeubles.

Nouvelle direction ?

SFL, leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, au patrimoine évalué à 7,6 milliards d’euros, change donc de direction. Plus ancienne foncière française, SFL démontre une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

AC