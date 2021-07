PER Collectif : Avantages et Fiscalité

Le PER Collectif : successeur du PERCO

L’année 2019 a donné lieu à une réforme de l’épargne retraite. Son principal objectif fut de donner davantage de fluidité à la réglementation du nouveau PER. Les anciens produits d’épargne retraite, dont le PERCO, étaient en effet jugés trop complexes.

Le nouveau PER a donc simplifié l’épargne retraite en réunissant deux volets principaux : les dispositifs collectifs (comprenant le PER Collectif) et les produis individuels (comprenant le PERIN). Le volet collectif présente de nombreux avantages pour les salariés, les dirigeants et l’entreprise.

Les avantages du PER Collectif pour l’entreprise

Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont la possibilité de proposer à leurs salariés de se constituer un revenu complémentaire pour la retraite grâce au PER Collectif. Par le biais de ce dispositif, les entreprises bénéficient :

De la suppression du forfait social sur les versements au titre de l’intéressement si elles comptent moins de 250 salariés ;

De la suppression du forfait social sur les versements au titre de l’intéressement, de la participation et de l’abondement si elles comptent moins de 50 salariés.

Les avantages du PER Collectif pour les salariés

Les salariés et le chef d’entreprise bénéficient aussi d’avantages fiscaux non négligeables. Le PER Collectif permet en effet de bénéficier :