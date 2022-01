Peltier Juvigny Marpeau & Associés se renforce en contentieux

Confirmant son ambition d’intervenir dans des contentieux à forts enjeux, Peltier Juvigny Marpeau & Associés promeut Clément Wierre en qualité d’associé. Un peu plus d’un an après sa dernière cooptation, le cabinet se dote donc d’un dixième membre au sein de son association. Il consolide ainsi l’une de ses pratiques clés en contentieux des affaires, parmi son offre consacrée aux dossiers stratégiques, transactionnels ou contentieux.

Membre du barreau parisien depuis 2013, Clément Wierre intervient dans le cadre de contentieux d’affaires complexes et sensibles auprès les tribunaux français. Il est également compétent en droit pénal des affaires et représente à ce titre ses clients devant les juridictions pénales. L’avocat a réalisé l’ensemble de sa carrière chez Peltier Juvigny Marpeau & Associés où il avait été nommé counsel en 2020. Il est titulaire d’un master 2 de droit des affaires et fiscalité et d’un magistère de droit des activités économiques de l’université Panthéon Sorbonne ainsi que d’un LL.M. de l’université de Cambridge. Parallèlement à son activité d’avocat, il est, depuis 2017, maître de conférences à Sciences Po Paris et y enseigne le droit des nouvelles technologies.

Léna Fernandes