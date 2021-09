Pekka Vauramo (Metso Outotec), le leader de l’industrie minière

Diplômé de l’Université de technologie d’Helsinki avec une maîtrise en exploitation minière, Pekka Vauramo a débuté en 1998 chez Sandvik Mining and Construction, société spécialisée dans les machines d’industrie minière. Après neuf ans à la présidence de l’entreprise, il rejoint Cargotec de 2007 à 2013, entreprise finlandaise de construction mécanique produisant des appareils de levage. Avant son arrivée à Metso Outotec en 2018, l’administrateur d’entreprise a été PDG de la compagnie aérienne Finnair Oyj pendant cinq ans.

L’homme des carrières

Tout au long de sa vie professionnelle, Pekka Vauramo a su faire ses preuves dans la direction d’entreprises confrontées à des marchés mondiaux compétitifs. Ses expériences variées lui permettent aujourd’hui d’être à la tête de Metso Outotec et de faire avancer l’entreprise dans le cadre de sa stratégie de croissance. La société est pionnière en technologies durables, solutions complètes et services pour les industries des granulats, traitement des minéraux et raffinage des métaux.

