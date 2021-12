Pejman Gohari (Bpifrance) : un animateur de la data au service de l'avenir

Bachelor en mathématiques, complété d’un master IT de l’UPMC et d’un master IT & Telecom/Management de Télécom Paris, Pejman Gohari se définit comme le « Data enabler » de Bpifrance. Arrivé en 2018 au sein de la Banque publique d'investissement en tant que Chief Data & Analytics Officer, il dispose d’une solide expérience dans le secteur bancaire, après 15 années passées à gravir les échelons de la data à la Société générale, et d’une expérience d’entrepreneur, en tant que fondateur de la start-up Oryanoo, une plateforme qui propose des solutions SaaS dédiées aux PME. Mais évoquer avec Pejman Gohari son programme de transformation data qu’il pilote à la BPI, c'est d'abord l'écouter parler de ses équipes et des talents qui l’accompagnent au quotidien, dont Camille Blanc, responsable Market Data & Data Hunting et Sarah Huyot, responsable référentiel des données OPS. Une reconnaissance appréciée des équipes et d’éventuels candidats, dans un département Data qui recrute désormais à plein régime.

Ses missions s’orientent vers plusieurs objectifs, dont celui de la mise en place de la plateforme « Data & IA », appelée à devenir le cœur du système d’information de Bpifrance.

Véritable touche-à-tout en la matière, Pejman Gohari insiste davantage sur la nécessité d’une politique d'investissement sur la durée et le sens de l'entrepreneuriat que sur le type de projet. Ainsi, chez BPI, ses missions s’orientent vers plusieurs objectifs, dont celui de la mise en place de la plateforme « Data & IA », appelée à devenir le cœur du système d’information de Bpifrance. Il gère également le chantier de transformation cloud et la construction d’une plateforme de données externes pour alimenter le portail et l’interface de la banque. Sans compter des projets tiers, dont le « Data Lake » Climat pour répondre aux réglementations de la Commission européenne, comme la taxonomie verte. Parmi ses défis : la gestion de données disparates, hétérogènes et multi-sources. En plus de « Servir l’avenir! Se sentir utile au quotidien, au plus près de l'innovation, et de travailler avec des personnes impliquées. »