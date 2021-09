PDGB accueille une associée en concurrence

Cabinet pluridisciplinaire, PDGB réunit une cinquantaine d’avocats et propose une large gamme de services juridiques grâce à ses douze départements. Souhaitant renforcer son offre transactionnelle, l’enseigne parisienne attire Virginie Coursière-Pluntz et lui permet de monter sa propre équipe en droit de la concurrence, droit de la distribution et droit européen.

Conseil des entreprises françaises et internationales, l’avocate intervient dans les affaires de pratiques anticoncurrentielles, de contrôle des concentrations et de pratiques commerciales réglementées, y compris celles concernant les acteurs de l’économie circulaire. Publiciste de formation, elle possède également une connaissance pointue des impacts concurrentiels de l’activité des organismes publics. Son savoir-faire juridique complété par ses compétences en gestion de projet lui permet également de développer des compétences spécifiques concernant les transactions. Titulaire d’un diplôme de droit de l’université d’Oxford, d’un DEA de droit public de l’économie et d’un DESS de droit européen des affaires de l’université Panthéon-Assas, Virginie Coursière-Pluntz exerçait chez CMS Francis Lefebvre depuis janvier 2005.

Léna Fernandes