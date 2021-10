Paul Hastings accueille Laurent Martinet et son équipe

L’avocat spécialiste des contentieux commerciaux complexes Laurent Martinet rejoint Paul Hastings en qualité d’associé accompagné de Vincent Rouer, of counsel, Hélène Lenoury, Lucie Bocquillon et Vincent Parot, tous trois collaborateurs. La nouvelle équipe intègre le pôle contentieux du cabinet, ce qui renforce la pratique au niveau global et fait notamment écho à la récente arrivée d'Alex Leitch, associé spécialiste des contentieux complexes à Londres.

Laurent Martinet se consacre aux contentieux commerciaux complexes lors desquels il conseille de grands groupes français et étrangers des secteurs de la chimie, de l’énergie, des nouvelles technologies, de l’automobile et de la banque et finance. Sa pratique se concentre notamment sur les problématiques touchant à la responsabilité du fait des produits, les contentieux réglementaires dans le domaine de l’énergie, les litiges liés aux opérations de vente et de distribution, les conflits entre actionnaires ou encore la responsabilité des dirigeants. L’avocat possède une expérience marquée dans le cadre de dossiers multijuridictionnels. Avec son équipe, il est en mesure d’intervenir en aval et en amont des opérations transactionnelles de ses clients.

Ce recrutement s’inscrit dans la dynamique de croissance poursuivie par le bureau parisien qui a accueilli six nouveaux associés ces dix-huit derniers mois, dont Guilhem Bremond et ses équipes pour y développer la pratique restructuring ainsi qu’Arthur de Baudry d’Asson et ses équipes pour y développer la pratique large cap en private equity.

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international possédant 21 bureaux répartis entre l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. En France, le bureau parisien dirigé par Olivier Vermeulen se consacre au droit des affaires et plus particulièrement aux fusions-acquisitions, au private equity, aux marchés de capitaux, à la finance, aux restructurations, au droit immobilier, social, fiscal, pénal des affaires, européen, de la concurrence ainsi qu’aux contentieux des affaires.

Marine Calvo