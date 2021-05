Patrimmofi acquiert le cabinet lyonnais ICF

Après vingt-cinq ans à la direction d’ICF, Guy Roos rejoint les dirigeants entrepreneurs associés de Patrimmofi tout en maintenant sa position à la tête du cabinet lyonnais. Apportant à l’équipe son expérience et ses compétences, notamment dans le domaine du family office, le fondateur s’associe au groupement, participant ainsi à sa dynamique de croissance.

Gouvernance renforcée

L’année commence donc sous le signe de la croissance pour le groupe Patrimmofi qui entend redoubler d’investissements pour toujours améliorer la qualité de ses prestations et répondre aux besoins de sa clientèle. Accélérer la digitalisation et se doter de nouveaux outils sont notamment au programme. Une évolution qui se traduit aussi par un renforcement de la gouvernance de la société. Avec les nominations de Stéphane Peltier au poste de directeur général de Patrimmofi et de Jeremy Aras comme directeur général de l’Institut du Patrimoine.

Pour le groupe, le rachat d’ICF marque une étape clé dans son développement. « Nous nous félicitons de cette rencontre avec Guy Roos et son équipe qui consolide notre modèle d’intégration de dirigeants entrepreneurs au sein du groupe Patrimmofi », se réjouit son président Georges Nemes. Grâce à sa stratégie de croissance, Patrimmofi entend atteindre d’ici à 2023 son objectif d’un milliard d’euros d’encours sous gestion. Le rachat d’ICF constitue un pas de plus vers la réalisation de ce chiffre symbolique.

JW