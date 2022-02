Patrick Ramon, as de l’IA et des cabinets d’avocats

Au 7 rue de Téhéran, dans le 8e arrondissement de Paris, il y a August Debouzy. Son hall immense, sa moquette graphique, ses plafonds lointains. Quelque part entre ces murs, il y a son secrétaire général, Patrick Ramon, point commun entre le numérique, le marketing et les avocats. Il est touche-à-tout et pourtant, l’homme respire la force tranquille, la stabilité. Le secrétaire général d’August Debouzy est un outsider. À l’origine, il développait des logiciels dans l’intelligence artificielle. Un jour, un cabinet de droit des affaires lui propose un poste pour un projet IA. Il se laisse tenter : “J’avais envie de passer du côté des utilisateurs.” La transition est une évidence : “J’ai une vraie passion pour les cabinets d’avocats et tout l’environnement juridique.”

Passion tech

Quatre ans plus tard, le voilà chez August Debouzy. Patrick Ramon est séduit par la croissance du cabinet, les enjeux diversifiés de ses missions : “Mon poste est transverse, il me permet de toucher au marketing, au numérique, à la communication.” Il s’y épanouit depuis plus de vingt ans. La clé du succès ? “L’agilité… Même si tous ces thèmes ne sont pas si cloisonnés que ça en réalité.” Les services généraux qui gèrent l’immeuble utilisent le numérique, comme le font les équipes chargées de la communication. Patrick Ramon est resté proche de l’univers de la tech, et a transmis sa passion au cabinet. Ça se ressent dans les outils utilisés par les avocats pour exercer, dans les services proposés aux clients. Le secrétaire général est là pour ôter les cloisons entre l’IT et les métiers du droit. August Debouzy est l’un des premiers cabinets à avoir recruté un responsable de la transformation numérique, il y a trois ans.

En deux décennies, il a eu le temps de constater que la profession se transformait “en permanence”. Pas un problème pour August Debouzy. “Se transformer, c’est dans l’ADN du cabinet”, nous explique en souriant son secrétaire général. Tout le monde d’ailleurs est encouragé à apporter de nouvelles idées. Un état d’esprit qui correspond à celui de Patrick Ramon : il n’est jamais vraiment satisfait. Ses sources d’inspiration ? Les cabinets d’avocats, un peu. Les entreprises de la tech et du luxe, beaucoup. L’art, toujours : Patrick Ramon est un esthète. Il aime la photographie, la vidéo, la publicité. Le beau, l’image, la création.

Partage

Cette philosophie de la transformation, Patrick Ramon la transmet. En interne, d’abord : le cabinet a créé l’université AD, et propose des conférences mensuelles à tout le personnel pour discuter innovations de rupture, numérique et soft skills. “Nous avons une volonté de former et de sensibiliser.” Mais aussi en externe : au sein du club AD Innovation, les clients peuvent se rencontrer, et rencontrer des experts de la 5G, de l’IA et de la blockchain. L’idée est de provoquer les rencontres et les échanges sur les enjeux d’un secteur. “August Debouzy est une sorte de hub pour le partage de la connaissance”… Toujours en avance sur son temps.

Aujourd’hui, les clients et les équipes attendent les cabinets sur leur engagement sociétal, environnemental et de gouvernance : “C’est une demande très forte”, qui s’accélère depuis les cinq dernières années. “La particularité d’August Debouzy, c’est que nous sommes depuis longtemps sensibles à ces thématiques”. La firme a aussi eu l’idée d’un comité RSE en interne, composé de jeunes collaborateurs qui s’occupent de structurer toutes les démarches du cabinet sur le sujet : “Nous souhaitions qu’il n’y ait pas d’associés, pour apporter un regard forcément différent.” Le lancement du think tank AD Positive, en septembre 2021, était donc une évidence : “Nous avons une vraie volonté de fond de discuter de tous les enjeux juridiques de cette transformation positive de l’économie. Il n'est plus question de faire du greenwashing.” Là encore, l’idée est d’organiser des conférences et de partager des connaissances. “Un marqueur fort d’August Debouzy.”

Olivia Fuentes