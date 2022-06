Patrick Benammar (groupe Renault), fédérateur de communautés

En 2018, Patrick Benammar rejoint le groupe Renault, porté par une ambition : développer l’humain et les relations sociales.

Un homme d’industrie

Il commence sa carrière en 1990 et rejoint en 1997 le groupe Siemens où il occupe successivement les fonctions de HR manager et HR development director. En 2004, il intègre Valeo et y fait ses armes pendant quatorze ans. Il est alors en charge de la direction des rémunérations et des avantages sociaux, de la formation des écoles "Valeo 5 Axes" et il développe sa pratique des ressources humaines à l’international, notamment en Chine et dans les pays émergents. Sa passion pour le capital humain, son envie de faire grandir les organisations et son goût pour le partage des connaissances le guident naturellement des fonctions RH vers celles de la stratégie learning. En 2018, il prend ses fonctions de learning & development VP chez Renault. Dès 2021, la Reknow University ouvre ses portes.

Pédagogie et expérientiel

Patrick Benammar a eu à cœur de concevoir la Reknow University, université d’entreprise de Renault, comme une large plateforme d’apprentissage. à ce jour, près de 350 000 heures de formation en ligne ont déjà été dispensées. Son ambition ? Former 40 % des effectifs du groupe d’ici 2025. Pour ce faire, le VP learning & development et ses équipes réfléchissent sur l’optimisation de la diffusion du savoir au sein de l’organisation. Il s’en explique :

"La dimension pédagogique doit être un élément fort et rassembler autour d’un objectif commun tous les niveaux de gouvernance."

Dans cette optique, le digital lui a permis d’offrir aux collaborateurs des expériences d’apprentissage adaptées à leur environnement de travail. Le pôle dédié au digital learning a à cœur de former les collaborateurs aux métiers de demain, en leur proposant des modules pédagogiques de plus en plus qualitatifs et engageants. Véritable militant de l’organisation apprenante, Patrick Benammar mène son combat sur plusieurs fronts.

Préparer l’avenir

Il ne perd néanmoins pas de vue les objectifs de compétitivité de Renault et affirme : "Notre objectif de demain est d’aller vérifier que ce que nous avons mis en place a, effectivement, répondu à des objectifs marketing pour le groupe Renault, à l’instar de gains de parts de marché, de performance de compétitivité et de création de valeur économique". Ce passionné du digital croit fermement que la formation digitale est un véritable levier de succès pour l’avenir, comme en témoigne les nombreuses conférences auxquelles il participe. Il est, depuis 2019, membre du conseil d’administration de Sol France, une association à but non lucratif créée en 1999 dont l’adage est "agir ensemble" et la mission le développement des pratiques apprenantes des organisations. Également président du CFA Ingénieur 2000, fondé par six grandes entreprises nationales (Snecma, Thomson, Usinor-Sacilor, edf/gdf, Schneider et Renault), Patrick Benammar estime que le travail en équipe est absolument indispensable pour pallier la pénurie de compétences : "Il faut travailler ensemble de façon intelligente et s’unir afin de surmonter les challenges à venir." Il espère également un climat social plus épanouissant avec la floraison des universités d’entreprise.

Clémence Galland