Patrice Vallée (Crédit Agricole Immobilier) : "Nous ne séduirons ni clients ni talents sans être responsables"

Décideurs. Quels objectifs souhaitez-vous atteindre grâce à cette campagne ?

Patrice Vallée. Le marché du travail sur certains métiers de l’immobilier est tendu. L’alternance représente donc une excellente solution permettant de créer un vivier de jeunes talents sans perdre le savoir propre à nos métiers et notre culture d’entreprise. En 2020, 12% de nos alternants ont été recrutés à l’issue de leur formation et nous avons déjà commencé à formaliser des recrutements en CDI pour certains de nos apprentis en poste. Cette campagne de recrutement rentre dans le cadre du projet sociétal du groupe Crédit Agricole qui souhaite accueillir 50 000 jeunes d’ici 2025 (alternants, stagiaires).

Votre politique auprès de la jeunesse est très soutenue. Quelles sont vos motivations ?

Outre la création d’une pépinière de talents, il s’agit également pour nous d’une relation d’échanges. De nouveaux métiers s’ouvrent à l’alternance, ce qui suscite un vif intérêt de la part des jeunes. Nous avons à cœur de les former, les insérer professionnellement mais également qu’ils réussissent leurs études. Nous y sommes très attentifs. Au fil des années, se tissent des partenariats de confiance avec certaines écoles telles que l’ESTP, l’ESPI, le master GESIIC de la Sorbonne. Nous formons des tuteurs qui sauront les accueillir et les former mais cela n’est pas suffisant, il nous a également paru important d’offrir à ces jeunes collaborateurs un espace d’échanges et de partages. Pour cela, nous avons proposé à nos apprentis en poste de témoigner au sujet de leur arrivée au sein du groupe, leur intégration et leur montée en compétences. Le challenge fut un succès : ils ont tous accepté de se prêter au jeu ! Par ailleurs, nous organisons également chaque année des ateliers auprès d’élèves de troisième issus de collèges REP/REP+ afin de leurs présenter nos métiers.

"Les jeunes ont cette vertu de nous rappeler à l’ordre concernant les impératifs de demain !"

Votre feuille de route pour 2022 ?

Les objectifs RH du groupe sont axés autour du recrutement, de la mise en responsabilité de nos collaborateurs, le développement des compétences et de la mixité. Nous mettons en place des actions de formations afin de permettre à nos collaborateurs de développer des compétences que l’on pourrait nommer "durables". Nous tenons à ce que nos équipes soient hétérogènes. Encourager la transmission intergénérationnelle, féminiser certaines équipes, autant de missions qui nous tiennent à cœur. L’enjeu à venir est celui de la symétrie entre les aspirations de nos clients et celles de nos collaborateurs. Nous ne séduirons ni clients ni talents comme nous ne fabriquerons pas de nouveaux talents sans être responsables sur les plans sociaux, sociétaux et environnementaux. Les jeunes ont cette vertu de nous rappeler à l’ordre concernant les impératifs de demain ! Leurs aspirations amplifient et enrichissent nos politiques Ressources Humaines.

Propos recueillis par Elsa Guérin