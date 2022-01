Partenariat entre DS Avocats et Data Legal Drive

Associant ses compétences juridiques au savoir-faire technologique de Data Legal Drive, DS Avocats a développé un nouveau service numérisé de mise et de maintien en conformité au RGPD. Prenant la forme d’une plateforme collaborative, il comporte huit étapes dématérialisées : audit de l’existant, référencement des logiciels et des sous-traitants, cartographie de trois traitements clés, identification des traitements à risques, audit de la conformité du site web, fourniture de modèles juridique, accès à l’actualité et à la doctrine juridique, puis enfin un bilan.

Tout au long de ce processus, les clients bénéficieront de l’accompagnement, en mode projet, d’une équipe d’avocats spécialistes du droit des données personnelles ainsi que d’une licence de six mois au logiciel Data Legal Drive. Pour Catherine Verneret et Antoine Gravereaux, associés du département propriété intellectuelle, technologies numériques et data de DS Avocats, cette alliance avec Data Legal Drive s’est faite naturellement du fait de la présence de Sylvain Staub, le fondateur de la legaltech, au sein de l’équipe du cabinet d’avocats français.

Léna Fernande