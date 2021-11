Paris Legal Makers : le nouveau rendez-vous des décideurs

Organisé par le barreau de Paris en partenariat avec Le Point et placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, le Paris Legal Makers rassemble les décideurs autour du thème du droit comme levier de développement économique, de transformation technologique, de transition écologique et sociétale. Juristes, institutionnels, entrepreneurs et académiciens du droit se retrouveront donc le 6 décembre prochain lors de cet événement international, voulu médiatique, pédagogique et utile.

Le palais Brongniart accueillera des conférences et des tables rondes avec des intervenants français et internationaux, mais aussi des workshops, des rencontres thématiques et des présentations sur des sujets juridiques pointus et concrets. L’incubateur du barreau de Paris profitera également de l’occasion pour remettre son nouveau prix de l’innovation. Il récompensera un projet innovant au service des citoyens et des entreprises, s’inscrivant dans le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat et contribuant à l’amélioration de la compétitivité des avocats ainsi que des services d’accès au droit et à la justice. Mettant en lumière l’excellence française, le Paris Legal Makers offre une tribune à ceux qui font le droit aujourd’hui et qui le feront demain, à ceux qui y contribuent et à ceux qui en bénéficient.

Léna Fernandes