Panorama des meilleures performances boursières des pays émergents

Alors que l’indice des pays développés, MSCI World, progresse de 17,3 % en 2021, celui des marchés émergents, MSCI Emerging Markets, accuse un affaissement de 7,5 %. Un ralentissement économique qui s’explique en partie par les défis structurels auxquels la locomotive chinoise fait face aujourd’hui. Malgré cela, grâce à des secteurs porteurs et quelques bonnes opportunités, certaines entreprises voient leur valorisation doubler, voire tripler.

Brésil

L’instabilité politique et la forte inflation participent au ralentissement de l’économie brésilienne. L’indice brésilien clôture l’année avec une décote de 12 %. Certains secteurs arrivent cependant à passer outre ce ralentissement économique. En atteste la performance du troisième constructeur en aéronautique mondiale, Embraer, qui multiplie sa valorisation boursière par 2,6. La société s’envole grâce à des résultats financiers positifs et des projets à long terme prometteurs.

A la suite de la crise sanitaire, plusieurs secteurs se sont vu porter par le patriotisme russe

Russie

L’indice russe, le Moex, progresse de 14 % en 2021, sur fond de tension inflationniste et géopolitique. Cependant, à la suite de la crise sanitaire, plusieurs secteurs se sont vu porter par le patriotisme russe, tels que le domaine de l’immobilier, comme l’explique Natalia Pyrieva, analyste chez Finam : "Après la suppression des mesures restrictives, l'activité du marché immobilier a augmenté, ce qui a été largement facilité par le désir des Russes de conserver leurs économies." Ainsi le volume des prêts hypothécaires émis atteint 8 % du PIB, un taux historiquement élevé en Russie. Cette conjoncture place Gruppa Kompaniy en position favorable et la société voit sa valeur augmenter de 93 %.

Inde

L’Inde enregistre en 2021 la meilleure performance en Asie, et la deuxième meilleure performance mondiale. Les 19 indices sectoriels de l’indice indien "BSE Sensex" ont tous été en croissance, particulièrement les secteurs de l’énergie et de l’immobilier. Grâce à un soutien massif de l’État avec une réelle campagne d’électrification du pays, le secteur de l’énergie a spectaculairement performé. L’indice BSE Power gagne 59 % sur l’année écoulée et des valeurs s’envolent, comme JSW Energy qui progresse de + 343 %.

Des valeurs plus cycliques profitent de la forte hausse des coûts des matières premières

Chine

La situation est plus que délicate en Chine, entre l’implication de l’État dans les entreprises privées et le ralentissement de l’économie globale, le Shanghai 50 perd 15 % sur l’année écoulée. Néanmoins quelques entreprises arrivent à afficher de belles performances comme Power Construction Corporation of China qui s’appuie sur des appels d’offres publics dans le cadre de la transition écologique pour afficher 110 % de croissance en 2021. Des valeurs plus cycliques profitent de la forte hausse des coûts des matières premières. C’est le cas d’Inner Mongolia Baotou Steel qui gagne 132 %.

Afrique du Sud

Les actions sud-africaines clôturent sur leur meilleure année depuis 2009, avec un gain de 23 % pour l’indice phare du pays. Alors que l'économie sud-africaine a été malmenée par le coronavirus, le succès de son marché boursier reflète l'optimisme quant à un rebond mondial de l’économie et à une demande accrue de matières premières. La Banque Investec a su profiter du sursaut de la dynamique planétaire et enregistre une performance de 142 %. La multinationale en télécommunication MTN Group tire parti également de la démocratisation du digital pour accroître sa valorisation, à hauteur de + 160 % sur l’année.

Clément Redon