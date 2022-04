Dossier spécial : Le panorama des associations du restructuring. Les associations nationales

Nicolas de Germay, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Nicolas de Germay. Nous avons fait 12 propositions au gouvernement concernant des questions techniques en matière de restructuration. Elles visent à favoriser les échanges avec les investisseurs afin d’attirer de nouveaux acteurs.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

L’ambition est de donner aux investisseurs les moyens d’agir pour maintenir les emplois et les outils industriels en France.

- Pour qui : l’association s’adresse aux investisseurs professionnels, mais elle est ouverte à des particuliers qui voudraient la rejoindre. Aux côtés de cette catégorie de membres, AIR a également vocation à rassembler des membres associés, conseils en investissement (avocats spécialisés, intermédiaires, etc.) qui souhaitent faire progresser la pratique.

- Nombre d’adhérents : 35

- Missions : l’association AIR regroupe les principaux investisseurs en retournement français. L’objectif est de développer les conditions de reprise d’entreprises en difficulté en France. Par ailleurs, elle favorise l’échange autour des meilleures pratiques et assure la formation des journalistes économiques pour une meilleure compréhension de ce qu’est une entreprise en difficulté.

Benoît Desteract, président

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Benoît Desteract. "La signature du plan d’accompagnement de sortie de crise, l’ARE est désormais membre du comité national et des comités départementaux. Un colloque au tribunal de commerce de Marseille “rebondir après la crise” en partenariat avec le TC de Marseille et l’association Prévention et Retournement."

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

"Nous avons défini un axe fort sur la communication interne et externe avec entre autres un colloque en province à Toulouse en partenariat avec le tribunal de commerce. Par ailleurs, nous célébrerons les vingt ans de l’ARE avec la création d’un colloque scientifique au 4e trimestre."

- Pour qui : l’Association pour le retournement des entreprises (ARE) s’est constituée en 2002. Elle a pour vocation de regrouper l’ensemble des professionnels (avocats, expert-comptables, conseils, mandataires ad hoc, banquiers, fonds d’investissement, managers de crise, etc.) impliqués de façon régulière dans les opérations de retournement, de refinancement ou de restructuration.

- Nombre d’adhérents : 250

- Missions : la mission de l’ARE est de développer et promouvoir une pratique reconnue et respectée de la restructuration et du retournement. Elle a pour mission de regrouper la totalité des intervenants spécialisés de façon à offrir un vrai forum de réflexions et de propositions concrètes.

Mylène Boché-Robinet, présidente

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

L’année 2021 a été celle d’une forte mobilisation des WiR en faveur des entreprises en difficulté à la suite de la crise de Covid. L’association a aussi confirmé sa position de think tank en participant à de nombreuses consultations etréflexions tout au long de cette année importante de réformes, notamment avec la transposition de la directive européenne. Elle a enfin été choisie pour être l’une des associations signataires du Plan d’accompagnement des entreprises en sortie de crise, sous l’égide de MM. Bruno Le Maire et Éric Dupont- Moretti.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

Nous comptons renforcer encore nos engagements en faveur des dirigeants, par exemple à travers la participation très active de nos 150 membres dans les comités départementaux de sortie de crise. Comme beaucoup, nous attendons de retrouver plus de flexibilité pour organiser des rencontres en physique.

- Pour qui : toutes les professionnelles agissant en faveur du redressement des entreprises en difficulté

- Nombre d’adhérents : près de 150 membres

- Missions : WiR a pour mission de rassembler les professionnelles du redressement des entreprises en difficulté et de créer un espace de partage et d’échanges autour des bonnes pratiques du restructuring en France et à l’international

Marie Crumière, présidente

Décideurs. Quelles actions avez-vous engagées en 2021 ?

Marie Crumière. L’organisation de 4 conférences, avec des thèmes très variés et d’actualité, animées par des intervenants de grande qualité. L’AJR s’est aussi impliquée avec l’ARE, P&R, l’AARO et les WiR dans la rédaction d’une lettre au Premier ministre à la suite du rapport Ricol et a été auditionnée par Monsieur le Député Romain Grau sur les axes d’amélioration possible du droit des entreprises en difficulté.

Qu'en est-il des projets pour 2022 ?

Multiplier les conférences thématiques en renforçant la mise en valeur de nos membres et sponsors à cette occasion, poursuivre les actions communes avec les autres associations du restructuring, mettre en place des déjeuners mensuels en petit comité pour favoriser le lien et dès que le contexte sanitaire le permettra, la reprise d’événements festifs qui constituent l’ADN de l’AJR !

- Pour qui : une association interprofessionnelle regroupant des professionnels entre 25 et 40 ans exerçant activement un métier en lien avec le droit des entreprises en difficulté.

- Nombre d’adhérents : 150 membres actifs

- Missions : AJR regroupe les jeunes professionnels du restructuring qui souhaitent s’inscrire dans une démarche proactive de consolidation de leur carrière. L’association mène une réflexion sur l’évolution du marché et des techniques professionnelles inhérentes au secteur du restructuring. En outre, AJR favorise le développement des pratiques en mettant à profit les compétences des différents métiers du restructuring, en mutualisant les expériences des uns et des autres, afin de dynamiser leur réseau et parfaire leurs compétences.

Georges Milolo