P. Martin (Medef) : "Pour aider l'Ukraine, nous avons noué un partenariat avec la Croix-Rouge française"

Comment le Medef s’engage-t-il pour l’Ukraine ?

Patrick Martin. La situation que connaît l’Ukraine est absolument tragique d’abord sur le plan humain, puis sur le plan économique. Elle suscite beaucoup d’émoi et de compassion dans nos rangs. Sur le plan humanitaire, nous avons établi un partenariat avec la Croix-Rouge française, qui est plutôt demandeur de dons financiers que de dons en nature. Nous avons relayé cet appel auprès de nos 190 000 entreprises adhérentes. Il semble qu’il reçoive un bon accueil. Dans le même temps, beaucoup de Medef territoriaux et de fédérations professionnelles ont engagé des mesures de soutien. C’est le cas en Seine-et-Marne où sont organisées des collectes de dons ou au sein du Medef Alsace qui identifie les opportunités d’emplois pour les réfugiés ukrainiens.

Au Medef ensuite de faire remonter ce type d’initiatives ?

On essaie d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques. On reprend les réflexes acquis au moment de la crise du Covid pendant laquelle il a fallu trouver des solutions pour les approvisionnements en masques et gels hydroalcooliques. Les Medef territoriaux avaient alors identifié des sources d’approvisionnement et fait connaître des structures permettant de lutter contre les pénuries de matériel de première nécessité. Nous avons mis en avant ces initiatives et noué des partenariats.

Pourquoi participer à la soirée caritative Urgence Ukraine et Démocratie organisée par Leaders League lundi 28 mars ?

Tout le monde est sensibilisé à un degré ou à un autre sur ce qu’il se passe en Ukraine mais un certain nombre d’entreprises ne savent pas comment aider. Nous devons tout faire pour les connecter aux dispositifs existants. Certaines, comme la mienne, au-delà de leur propre contribution, sensibilisent également leurs salariés, en leur ouvrant la possibilité de faire des versements. C’est pour cela que nous avons voulu traiter avec la Croix-Rouge française, un organisme incontestable, apolitique et totalement transparent en termes de gouvernance.

Et sur le plan économique ?

Nous avons été partie prenante dans l’élaboration du plan de résilience présenté par le gouvernement il y a quelques jours afin d’identifier les situations critiques et imaginer des solutions. Nous sommes également en contact avec les entreprises implantées en Ukraine et en Russie pour avoir des remontées d’informations sur leur quotidien et voir dans quelle mesure nous pouvons les aider.

Propos recueillis par Olivia Vignaud

