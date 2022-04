P. Feuille (La Compagnie des CGP) : "Ces rapprochements ne doivent pas faire oublier notre cœur de métier, la proximité client"

Décideurs. Quel bilan dressez-vous de cette année 2021 ?

Philippe Feuille. 2021 a été globalement très positive. Du côté de l’association, nous avons vu augmenter le nombre d’adhérents de plus de 15 %. Côté actualité, la réforme du courtage étant l’un des principaux événements de notre profession, nous avons illustré notre implication en participant à toutes les réunions faites par le Trésor et Bercy, ainsi qu’aux tables des députés. Nous avons d’ailleurs rencontré personnellement la députée Valéria Faure-Muntian. De plus, nous avons participé à diverses réunions entre associations, afin de défendre les intérêts de nos membres durant cette réforme. Concernant les conseillers en investissements financiers, nous avons missionné KPMG avec les autres associations de la place (AFG, associations de CIF, FBF, Amafi…) pour réaliser une étude paneuropéenne à laquelle se sont joints les acteurs des marchés italiens et espagnols sur la pertinence des différents modèles de rémunérations : rétrocessions de commissions ou honoraires ou les deux. Cette étude démontre bien que nous ne pouvons pas comparer ce qui n’est pas comparable. En effet, les consommateurs n’ont pas la même approche s’ils sont de culture latine ou anglo-saxonne. Enfin, nous avons axé la formation de nos adhérents sur la thématique ESG/ISR pour leur apporter les connaissances nécessaires pour appréhender les produits qui se développent sur le marché.

Quels sont vos objectifs pour 2022 ?

La réforme du courtage va nous aider à nous développer en accueillant les courtiers et les mandataires dans le cadre de la réforme du courtage. Notre mission en tant qu’association va être d’informer et de vérifier les informations à plusieurs niveaux que devront nous communiquer nos nouveaux adhérents que seront les courtiers et les mandataires en courtage d’assurance et en opérations de banque et service de paiement. Concernant les événements, nous relançons les séminaires régionaux en présentiel, car le contact humain fait partie de l’ADN de notre fédération. Nous mettons cette année en place des délégations régionales, de façon à gagner une meilleure visibilité en région et à favoriser la proximité avec nos adhérents. Nous comptons développer les webinaires sur des thématiques variées, afin de mieux soutenir et accompagner nos adhérents. Nous formons une commission sur la blockchain et les cryptoactifs pour pouvoir informer au mieux nos adhérents sur l’évolution de ce marché très pointu.

La concentration de marché est-elle l’avenir du métier de CGP ?

Je suis personnellement un fervent défenseur de la liberté d’action. Aujourd’hui, nous constatons que plusieurs gros acteurs du marché de la gestion de patrimoine se développent en rachetant des cabinets. Ces rapprochements ne doivent pas faire oublier notre cœur de métier qui est la proximité avec le client. Dans les cabinets intéressés par ces rachats, nous pouvons ainsi trouver :

- Des gestionnaires de patrimoine qui partent en retraite et trouvent ainsi un moyen de faire suivre leurs clients.

- Des professionnels qui ne souhaitent plus être seuls et qui préfèrent la sécurité d’un groupe.

Par ailleurs, on rencontre un autre modèle de rapprochement qui laisse l’indépendance à chaque cabinet, mais met en commun une mutualisation de moyens pour une meilleure efficacité et une réduction des coûts. Au-delà de ces deux schémas, il existe aussi les cabinets qui préfèrent continuer seuls leur route.

Propos recueillis par Clément Redon et Marine Fleury