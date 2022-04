Oui, Marine Le Pen est toujours d’extrême droite !

Éric Zemmour multiplie les polémiques sur les questions identitaires ? Marine Le Pen et son cercle rapproché ne tentent pas de surenchère. Éric Zemmour diffuse outrances et punchlines sur les réseaux sociaux ? Marine Le Pen évite toute sortie xénophobe et préfère poser avec ses chats sur TikTok. Éric Zemmour attire la droite hors les murs et une partie de l’aile conservatrice du RN ? Marine Le Pen met en scène une garde rapprochée bien souvent issue de milieux populaires. La comparaison pourrait s’étirer sur quelques lignes encore mais venons-en au cœur du propos : Éric Zemmour est du pain béni pour Marine Le Pen qui, aux yeux d’une grande partie des Français, n’est plus d’extrême droite.

Conséquence, le plafond de verre commence à se fissurer dangereusement. Un sondage publié par Elabe le 30 mars révèle d’ailleurs qu’un second tour Macron-Le Pen serait particulièrement serré : 53,5% contre 47,5%. Du jamais vu ! Pourtant, les électeurs tentés par le "coup de balai" ou persuadés d’une dédiabolisation totale feraient bien de jeter un œil au programme de la députée d’Hénin-Beaumont. Si la façade change, les produits vendus en boutique varient peu.

Préférence nationale, fermeture des frontières : la recette ne change pas !

Le candidat de Reconquête! fait étalage de sa fermeté sur les questions migratoires et identitaires et il subit le courroux d’une partie de la presse et de la classe politique. Mais, en réalité, ses propositions sont très proches de celles de Marine Le Pen qui n’a pas "dédiabolisé" ce qui reste le cœur de son fonds de commerce. Concrètement, son programme propose un référendum qui changerait la Constitution afin de faire de "la maîtrise de l’immigration une priorité nationale".

Elle souhaite également que les fonctionnaires soient contraints de "dénoncer la présence de clandestins", dans le cadre d’un futur "délit de séjour irrégulier". Le droit du sol et la priorité nationale sont des notions toujours présentes puisque le projet M La France défend la suppression du droit du sol ou la priorité nationale pour l’accès aux aides sociales et au logement.

Islam : Zemmour et Le Pen, bonnet blanc et blanc bonnet

Lors d’une visite de terrain, Marine Le Pen a pris la pose avec une femme voilée. Aussitôt, la galaxie Zemmour s’est déchaînée. En réalité, les deux candidats sont sur la même longueur d’onde et le programme RN se distingue peu de celui de Reconquête!. Est prévue : l’interdiction de "la pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publique au cinéma, dans la presse ou à l’école des idéologies islamistes". Si l’interdiction du port du voile dans l’espace public est à l’agenda, il est précisé que les kippas ne sont pas concernées.

Sécurité : rien ne change

Sur la sécurité également, Marine Le Pen reste fidèle au corpus frontiste et tient la dragée haute à son rival. L’ancien journaliste propose la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ? Elle aussi. Éric Zemmour veut ouvrir 10 000 places de prisons ? Elle, 25 000 ! Plus fort encore, elle compte "supprimer toute possibilité de réduction ou aménagement de peine".

Économie, une tradition toujours libérale…

Affirmons-le d’emblée, malgré une fibre sociale revendiquée, Marine Le Pen n’est pas de gauche. Sur le plan économique, elle semble plutôt s’inscrire dans une logique libérale qui consiste à soutenir les entreprises et diminuer les normes. Elle projette par exemple d’exonérer d’impôt sur les sociétés les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les cinq premières années de création d’entreprise, de baisser les impôts de production des PME-TPE. Pas de trace non plus d’un retour à l’ISF, même si un "impôt sur la fortune financière" est au menu afin de "taxer la spéculation".

Mais une certaine Mélenchonisation !

Toutefois, ne nous leurrons pas. Si Marine Le Pen effectue ses scores les plus hauts dans les catégories populaires (elle atteint notamment 40 % chez les ouvriers dans le rolling ifop du 1er avril), c’est parce qu’elle répond à certaines aspirations. Si elle affirme ne pas toucher au Smic, elle est plutôt "de gauche" concernant les retraites puisque son programme défend la "retraite à 60 ans réservée aux Français entrés dans la vie active avant l’âge de 20 ans, la retraite entre 60,75 ans et 62 ans pour les Français entrés dans la vie active entre 20 ans et 24,5 ans". Dans la même veine sont mises sur la table les promesses suivantes : création d’un chèque mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, les alternants et leurs employeurs mais aussi une revalorisation du minimum vieillesse ou la création d’un chèque formation mensuel de 200 à 300 euros.

Toujours selon le même sondage Ifop, ce positionnement permet à Marine Le Pen de récolter un quart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en cas de second tour face à Emmanuel Macron. Notons que la proportion est de 21 % chez les électeurs communistes. Mais, preuve que le RN reste bel et bien d’extrême droite, 8 électeurs Zemmour sur 10 se tourneraient vers celle qui se définit comme une "mère à chat".

Lucas Jakubowicz