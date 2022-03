Osborne Clarke promeut une fiscaliste

Afin d’asseoir son offre de services juridiques en droit fiscal, Osborne Clarke nomme une nouvelle associée parmi son équipe de fiscalistes et coopte ainsi Dorothée Chambon. Jusqu’alors counsel, l’avocate dirige la pratique tax du bureau parisien du cabinet. Avec cette nomination, ce dernier réunit désormais quinze associés.

Spécialiste de la fiscalité nationale et internationale, Dorothée Chambon accompagne des entreprises françaises et étrangères dans le cadre de restructurations, de fusions et d’acquisitions ou encore en matière de management packages, de contrôles et de contentieux fiscaux. Elle possède aussi une très bonne connaissance du secteur de la gestion d’actifs ce qui lui permet d’intervenir pour la structuration fiscale des fonds d'investissement. L’avocate assiste par ailleurs une clientèle privée dans la gestion de ses revenus et de ses actifs français ou étrangers ainsi que lors de contrôles et de contentieux avec l'administration fiscale. Admise au barreau de Paris en 2008, Dorothée Chambon a exercé chez DFL Avocats puis Kramer Levin avant de rejoindre sa maison actuelle en 2020. Diplômée d’un master en droit des affaires et fiscalité de l’université de Toulouse et d’un master en droit fiscal de l’université Panthéon Sorbonne, elle est un membre actif de l'AFIC et de l'AFG.

Léna Fernandes