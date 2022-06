Osborne Clarke développe sa pratique environnement

Après quinze années passées dans des cabinets anglo-saxons et français, c’est chez Osborne Clarke que Joanna Peltzman a choisi de poser ses valises. La nouvelle associée, habituée des secteurs et activités hautement réglementés, intervient en conseil et en contentieux sur des dossiers de droit de l’environnement – risque industriel, pollution et traitement des déchets – et de life sciences. Elle a également tissé un savoir-faire en matière d’économie circulaire et de financement durable, qui lui permet d’accompagner les fonds d’investissement. Joanna Peltzman exerce aussi en santé numérique, sur des questions réglementaires rencontrées par les industries du médicament, de la pharmacie, des dispositifs médicaux et des biotechnologies. L’arrivée de l’avocate renforcera les synergies avec les équipes immobilier et droit public.

Titulaire d’un DEA de droit public approfondi obtenu à Assas et d’un DESS en droit de l’environnement de l’université Paris-Sud, Joanna Peltzman est passée par Clifford Chance, Landwell, Willkie Farr & Gallagher, Simmons & Simmons puis DS Avocats. Elle enseigne au sein du DU éthique et compliance de la Sorbonne et au sein du MBA en santé-environnement des Mines - Paris Tech.

Olivia Fuentes