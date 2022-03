Orrick Rambaud Martel coopte un associé

L’enseigne internationale Orrick Rambaud Martel renforce la pratique antitrust & competition de son bureau de Paris en élevant Malik Idri en rang d’associé. L’expert du droit français et européen de la concurrence avait été promu of counsel en 2020.

Malik Idri intervient en conseil comme en contentieux dans le cadre de contrôles des concentrations, devant l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne ou encore devant les tribunaux judiciaires et aides d’État. Spécialiste des abus de position dominante ainsi que des relations entre fournisseurs et distributeurs, il a une connaissance pointue des secteurs des communications électroniques et de la grande distribution. L’avocat a notamment conseillé SFR dans de nombreux contentieux, notamment dans celui ayant abouti à la condamnation d’Orange à l’amende la plus importante jamais infligée par l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. Avant de rejoindre Orrick Rambaud Martel en 2017, Malik Idri a exercé durant plus de cinq ans chez Clifford Chance. Il est titulaire d’un master 2 en droit des médias et d’un doctorat en droit de la concurrence de l’université Aix Marseille ainsi que d’un master spécialisé en droit des affaires internationales de l’Essec Business School.

Léna Fernandes