Orrick ouvre un bureau à Singapour

Le cabinet d’origine américaine Orrick Herrington & Sutcliffe ouvrira prochainement les portes de son nouveau bureau à Singapour. Jonathan Thursby, qui a rejoint le cabinet en novembre dernier, sera le premier associé à exercer au sein de la nouvelle antenne.

Spécialisé en matière de projets de construction, Jonathan Thursby conseille ses clients sur tous les aspects de la construction et de l'exploitation de l'éolien offshore et d'autres grands projets d'énergie renouvelable, aussi bien sur des marchés établis que des marchés en développement. L’avocat accompagne ainsi des sponsors, des institutions financières et des entrepreneurs dans l’élaboration de projets éoliens offshore, solaires et de biomasse en Asie, en Europe et aux États-Unis et s'intéresse particulièrement aux marchés de l'éolien offshore en développement à Taïwan et au Japon. Jonathan Thursby était auparavant associé du bureau singapourien de Watson Farley & Williams, où il a exercé pendant plus de sept ans. Avant cela, il était associé chez Freshfields Bruckhaus Deringer.

Bien qu’Orrick ait fermé son bureau de Hong Kong au mois d’août dernier, la firme reste bien implantée sur le continent asiatique et dispose de bureaux à Pékin, Shanghai, Taipei et Tokyo. Ses bureaux en Chine continentale réunissent 14 avocats, dont 6 associés, compétents en matière de fusions-acquisitions et de propriété intellectuelle. À Taipei, le cabinet compte 2 avocats, dont un associé, intervenant également en matière de propriété intellectuelle. Le plus grand bureau asiatique du cabinet est celui de Tokyo, qui rassemble 17 avocats, dont 7 associés, compétents sur un large éventail de sujets, notamment en matière d'énergie et d’infrastructures, d'immobilier ou encore de résolution de conflits.

Marine Calvo