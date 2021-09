Orrick attire la fiscaliste Jessie Gaston

Depuis le mois d’août, Jessie Gaston exerce au sein de l’équipe fiscale d’Orrick Rambaud Martel qui réunit dorénavant trois associés (puisqu’elle exerce aux côtés d’Anne-Sophie Kerfant et de Laurent Olléon) et quatre collaborateurs. Celle qui a débuté en 2003 après un diplôme de relations internationales obtenu à Mexico et son DJCE de juriste conseil d’entreprise est d’abord entrée chez Landwell en tant qu’avocate. Elle est ensuite passée par Jeantet entre 2006 et 2007 avant d’intégrer la maison dans laquelle elle effectuera quasiment toute sa carrière, Dentons. En tant qu’experte de la fiscalité internationale et de la structuration fiscale des opérations de fusions-acquisitions, de private equity, de restructuration et les transactions immobilières, elle est promue associée en janvier 2015. C’est dorénavant chez Orrick que cette native de Mexico poursuit sa carrière afin de conseiller ses clients, des entreprises et leurs dirigeants, à la fois lors de la réalisation de leurs deals que dans leurs relations avec l’administration fiscale, que ce soit à l’occasion d’un litige ou non. À son actif récemment : l’acquisition et la structuration fiscale de l’hôtel Maybourne Riviera, ex-Vista Palace à Roquebrune Cap Martin par le groupe hôtelier de luxe Maybourne. Jessie Gaston est aussi une avocate engagée pour la promotion des femmes dans le milieu professionnel et réserviste de l’Éducation nationale.

Dans son mouvement, elle est accompagnée de Maiten Le Brishoual qui exerce à ses côtés depuis bientôt sept ans. Le renfort du département fiscal d’Orrick intervient après celui de l’équipe corporate/M&A grâce à l’arrivée d’Olivier Jouffroy et du département IP grâce au recrutement de Julia Apostle.

Pascale D'Amore