Orpea nomme à sa tête Laurent Guillot, ancien directeur financier de Saint-Gobain

La refonte de la gouvernance se poursuit chez Orpea. Le groupe d’Ehpad privés nomme à sa tête Laurent Guillot, 62 ans, qui aura la lourde tâche de le transformer à compter de juillet prochain. Epinglé par le livre enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet pour maltraitance de ses résidents, usage abusif de fonds publics ou encore conflits d’intérêts, la groupe – par la voix de son conseil d’administration – appelle la nouvelle direction à proposer "dans les meilleurs délais" un "plan ambitieux d’amélioration et de transformation".

En janvier, Orpea a démis de ses fonctions son directeur général Yves Le Masne et nommé dans la foulée le président non exécutif Philippe Charrier, PDG. Ce dernier va désormais former un tandem avec Laurent Guillot. Diplômé de Polytechnique, de l’École des ponts Paris Tech et titulaire d’un DEA en macroéconomie de Paris I, il commence sa carrière au ministère des Finances en 1996. D’abord en tant que responsable énergie à la Direction de la prévision puis comme responsable Afrique centrale au sein du Trésor. Il sera également conseiller en charge des questions maritimes puis budgétaires, financières et industrielles au cabinet du ministre de l’Équipement, du transport et du logement.

Du public au privé

C’est en 2002 que Laurent Guillot quitte le public pour le privé. Il intègre Saint-Gobain en qualité de directeur du plan avant de prendre la tête d’activités spécifiques (abrasifs pour la construction puis réfractaires hautes performances et enfin filtres à particules pour véhicules diesel) et de devenir délégué général pour le Brésil, l’Argentine et le Chili. De 2009 à 2015, il occupe le poste de directeur financier et prend en charge, à ce titre, les achats et les systèmes d’information du groupe. Son ascension ne s’arrête pas là puisqu’il devient directeur général adjoint de la Compagnie Saint-Gobain en charge du pôle matériaux haute performance puis des solutions haute performance. En parallèle de sa nomination au poste de DG, Orpea va nommer au moins trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil.

L’évolution de la gouvernance est en marche alors que les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal poursuivent leur mission d’évaluation indépendante du groupe. Orpea précise que, pour le moment, le rapport d’étape montre qu’il n’y avait pas de système de maltraitance organisé des résidents mais des dysfonctionnements appelant des mesures correctrices. Le groupe assure en avoir déjà mis en œuvre comme l’établissement d’une plateforme d’écoute des familles ou d’alerte pour les salariés. L’entreprise prévoit également ce mois-ci de tenir des états généraux du grand âge pour nourrir ses réflexions sur l’accueil des séniors. Mais il faudra certainement à Laurent Guillot aller bien plus loin pour redorer le blason du groupe et convaincre les investisseurs de la bonne marche de ce dernier.

OV