Origins, un fonds tech grand public

Le fonds Origins occupe une place singulière dans l’écosystème des fonds d’investissement en France. Il a la double particularité de réunir des investisseurs qui pour moitié sont de grands noms du sport de haut niveau. Ainsi, Blaise Matuidi, à l’initiative de cette aventure, est accompagné des champions du Monde 2018 N’golo Kanté, Olivier Giroud et Presnel Kimpembe, du champion d’Europe Kingsley Coman ainsi que du rugbyman Antoine Dupont. Et pour l’autre moitié, des investisseurs de talents tels que Sophie Mechaly de Paul&Joe, Maurice Levy de Publicis, Ilan Abehassera de Dots et le groupe FDJ ont rejoint l’aventure. Une composition liée à l’ambition du fonds qui consiste à rapprocher les mondes du sport et celui de la tech. Un défi de taille pour ce fonds dont les secteurs de prédilection sont les jeux-vidéo, les cryptos, le Web et la santé.

Le fonds d’investissement propose des participations comprises entre 100 000 et 500 000 euros aux entreprises et acteurs français, européens et américains. Ugami, une société qui offre des services financiers aux gamers et Yumon, une plateforme de NFT, ont déjà pu bénéficier de l’appui financier d’Origins. En série A, le fonds a également accompagné la start-up Moka.care lors de sa levée de 15 millions d’euros ainsi que la start-up Upway, une plateforme de vélos électriques reconditionnés en France. En outre, avec des LPs qui sont pour la plupart des athlètes des personnalités et des investisseurs ayant une très grande influence sur les médias sociaux, Origins dispose d’un large pouvoir d’influence pour faire connaître les start-up dans lesquelles il investit. À l’ère des réseaux sociaux, cette importante notoriété qui représente des millions de fans est un atout majeur pour accompagner et aider au développement des start-up.

SEGMENT : capital innovation, capital développement

SPECIALITÉ : tech

TICKETS : de 100 à 500k €

INVESTISSEMENTS NOTABLES : Ugami (services financiers aux gamers); Yumon (plateforme NFT); Moka.care (service d'accompagnement de la santé mentale des salariés), Upway (plateforme de vélos électriques reconditionnés)

