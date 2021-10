Organisez votre prochain séminaire dans un lieu unique et préservé

Situé au cœur d'un domaine de 150 hectares, entre Bergerac et Saint-Émilion, le Château des Vigiers vous offre un cadre unique pour vos réunions professionnelles. Cet endroit atypique, propice au dépaysement, favorisera la réussite de votre séminaire et vous permettra de réaliser vos objectifs, avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 130 personnes.

Pour l’hébergement de vos collaborateurs, vous aurez le choix entre 2 hôtels 4 étoiles d’une capacité totale de 65 chambres

Le château, un hôtel luxueux dans un magnifique Château du 16ème siècle. Le Relais, Un hôtel moderne et confortable aux chambres lumineuses et spacieuses avec une architecture inspirée des traditionnels séchoirs à tabac, typiques du Périgord.

Sur place, un choix de 2 restaurants

Les Fresques, le restaurant étoilé dirigé par le Chef Didier Casaguana pour une cuisine élaborée et goûteuse renouvelée au gré des saisons." Passionné par la qualité, artisan de la gastronomie française et amoureux des saisons, le Chef Didier Casaguana cuisine avec dextérité et délicatesse les meilleurs produits de saison provenant de producteurs locaux. " Le Bistrot, situé dans l’ancien chai de vinification du domaine, offre l’une des plus belles vues que l’on puisse trouver dans le Périgord.

Le Spa by Sothys propose une toute nouvelle piscine intérieure, un bassin d’hydrothérapie avec 12 emplacements équipés de jets d’eau pour une profonde détente, un Hammam, un Sauna, un jacuzzi, l’endroit idéal pour que vos collaborateurs se fassent dorloter et se détendent.

Le golf dispose de 3 parcours de classe internationale répondant à toutes les attentes du golfeur expérimenté ou débutant, et propose des initiations découverte du golf pour les activités de cohésion d’équipes.

Sur place, 6 salles de réunion lumineuses et parfaitement équipées pour travailler efficacement seront à votre disposition ainsi que tout le matériel nécessaire à la réussite de votre évènement.

Réunissez l’ensemble de vos collaborateurs pour un séminaire inoubliable, améliorez la cohésion tout en leur offrant des souvenirs communs en dehors de leur cadre de travail habituel. Afin d’atteindre les objectifs de votre séminaire, un large catalogue d’activités sportives, culturelles et créatives s’offrent à vous : Randonnées en quad & trottinette électrique, Casino des Vins, raid en 2CV, Challenge inter sports, escape game etc…

L’endroit idéal pour vos prochaines réunions de travail et détente !