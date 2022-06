Organiser un évènement professionnel mémorable : pourquoi opter pour l’outil Kactus ?

Créé en 2015, Kactus vous aide à dénicher l’établissement parfait pour votre évènement d’entreprise. Il s’agit d’une plateforme qui a pour mission de rendre l’organisation d’évènements professionnels simple, rapide et efficace. Focus sur ce site de réservations de lieux pour divers types de manifestations professionnelles.

Pourquoi choisir Kactus pour l’organisation d’un évènement professionnel réussie ?

S’identifiant en tant que Corporate Event Management Software, Kactus est une plateforme qui assure la gestion les évènements professionnels, qu’il s’agisse de réunions, de conférences, de séminaires, de congrès, de soirées et même de formations. Dans l’hexagone, elle s’impose comme la meilleure solution pour une planification évènementielle réussie en France. Découvrez tous les avantages que confère l’utilisation de cette plateforme.

Kactus, une aide pour les entreprises désireuses de rassembler leurs employés

Ces dernières années ont été marquées par une évolution majeure dans le fonctionnement des entreprises. Désormais, les équipes dirigeantes et les managers ont pris conscience de l’importance de susciter la motivation et l’entrain au travail des équipes. Ceci doit être fait par le biais de l’organisation d’évènements d’entreprises innovantes et uniques.



Cette innovation a d’ailleurs conduit à l’explosion du marché de l’évènement entreprise, ce qui ne facilite pas la tâche des préposés à l’organisation de tels évènements. C’est donc pour faciliter la planification des évènements professionnels que Kactus a été mis en place. Le site archive les lieux d’évènements afin de permettre aux organisateurs de dénicher l’adresse idéale.



Tout en vous garantissant la qualité de services dont vous avez besoin, Kactus vous donne accès à des lieux d’exception. Kactus dispose de plus de 8500 partenaires à Paris, à Lyon, à Lille ou à Marseille. Ces derniers se chargeront d’accueillir vos équipes dans des conditions exceptionnelles pour leur faire vivre des moments inoubliables et les insérer en douceur dans votre projet collectif.



Kactus se positionne aussi grâce à sa zone d’intervention qui couvre toute la France. Ainsi, que vous désirez organiser un team building à Paris, une réunion de travail à Lille ou un séminaire Marseille, vous n’aurez qu’à consulter leur vaste catalogue et faire votre choix. Kactus facilite ainsi le travail des départements comptable, juridique, et achats, souvent impliqués dans l’organisation des évènements visant à rassembler leurs employés.



De plus, certains évènements d’entreprise peuvent aussi se décliner sous la forme de repas d’affaires, de soirées ou de cocktails. À ce niveau, Kactus vous donne accès à tous les restaurants, bars, clubs ou hôtels prêts à accueillir vos invités dans les meilleures conditions. Même si votre évènement doit se dérouler sur plusieurs jours comme une session de team-building, vous pouvez avoir l’assurance que Kactus saura vous satisfaire.

Kactus, un outil qui fluidifie l’organisation d’évènements d’entreprise

Depuis 2019, Kactus a procédé au lancement de sa plateforme corporate : Kactus Corporate. Cette dernière assure le pilotage des dépenses évènementielles. Il est ainsi possible aux entreprises de centraliser les dépenses évènementielles et de voir de manière claire tout l’administratif lié à la logistique et à la facturation en temps réel.



Cela vous permet de focaliser vos équipes sur des tâches de plus grande importance, sans avoir à vous soucier de la bonne organisation de votre évènement. En plus de vous aider à accéder à des lieux atypiques dotés d’un charme fou au cœur de la capitale, Kactus vous permet de disposer d’un outil de gestion facile à prendre en main.



En outre, l’adoption de Kactus vous permet de faire des économies. En effet, en faisant appel à un fournisseur unique, l’administratif est drastiquement simplifié. Il devient plus aisé à la direction de contrôler ses dépenses.

Comment procéder à la réservation d’un lieu sur Kactus ?



Il n’est pas compliqué de réserver une salle une location qui correspond aux besoins précis d’un évènement d’entreprise avec toutes les exigences en matière de standing et de confort sur Kactus. Une fois sur le site, vous n’avez qu’à cliquer sur un onglet qui précise le type d’évènement que vous souhaitez organiser.



Ensuite, vous devez renseigner le lieu, la date, le nombre d’invités et les modalités de la formule pour avoir immédiatement accès à une longue liste de partenaires potentiels. En un clic, vous découvrirez une sélection des meilleurs établissements susceptible d’accueillir votre manifestation professionnelle. Vous devez uniquement sélectionner les établissements qui remplissent vos critères.



Par la suite, il faudra les contacter depuis la plateforme afin qu’ils vous transmettent leurs devis digitalisés. Il vous suffira de comparer pour faire votre choix définitif. L’entreprise choisie signe le devis directement en ligne et la facturation est automatisée auprès de la comptabilité. Grâce à ce service entièrement gratuit, le temps de réservation a déjà été divisé par 4.



En conclusion, Kactus est la plateforme idéale pour trouver le lieu idéal pour votre soirée ou votre cocktail d’entreprise en quelques clics. Les options sont nombreuses avec Kactus et vous avez la possibilité d’organiser votre évènement professionnel à votre image. Pour faire le bonheur de vos collaborateurs et nouer un lien fort avec eux, faites votre choix parmi de très nombreuses offres dans les plus grandes villes de France.