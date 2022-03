Optimiser la croissance des entreprises par BJ Associés

Le cabinet BJ Associés propose une offre pluridisciplinaire en matière financière, fiscale, sociale, opérationnelle, organisationnelle, commerciale et juridique pour des acteurs de ­l’industrie et des services tant en France qu’à l’International.

Interlocuteurs privilégiés des dirigeants, les experts de BJ Associés conseillent les entreprises de grande taille, ETI, PME, associations ou ­collectivités publiques

Outre les missions traditionnelles, BJ Associés a développé des expertises particulières sur les opérations d’acquisition et cession (M&A), l’évaluation des responsabilités (Forensic) et des dommages, et les situations de crise (Restructuring) pour lesquelles BJ Associés dispose de vingt années de pratique et d’expérience.

En Restructuring, BJ Associés dispose d’une méthodologie et d’une pratique axée sur le Diagnostic (1), la définition de l’Objectif (2), l’évaluation des moyens disponibles (3) et la définition du chemin critique, ainsi que l’accompagnement dans l’exécution des plans (4).

Notre pratique intègre le rétablissement de la trésorerie de nos clients, pour se donner le temps requis pour le traitement des équilibres économiques et des équilibres financiers, en tenant compte du temps disponible.

À l’écoute de nos clients et de leur connaissance métier, nous intégrons les contraintes de calendriers et savons agir avec efficacité et hiérarchiser les priorités dans des environnements particulièrement instables.

"Un regard concret et pragmatique pour le rétablissement simultané des équilibres économiques et financiers en tenant compte du temps disponible et des contraintes de trésorerie"

Nos diagnostics sont concrets et pragmatiques. Sur leur base nous définissons les objectifs en tenant compte des moyens et ressources disponibles ­(financiers, humains, temps) et le chemin critique dans la mise en œuvre du plan d’action. Nous accompagnons la mise en œuvre de ses plans, et nous associons à toute négociation avec pédagogie et la force de conviction qu’apportent une analyse solide des situations et la connaissance de nos dossiers.

Positionnement

BJ Associés, cabinet de conseil et d’expertise comptable intervient en France et en milieu anglo-saxon et germanique sur des missions de conseil financier. Régulièrement appelés auprès d’entreprises en situation de crise et/ou de tension de trésorerie, notre approche intègre également les aspects opérationnels, commerciaux et stratégiques outre les aspects économiques et financiers. Nous intervenons sur tout type d’activité telle que l’industrie, le commerce et négoce, les services ou les transports. Entreprises françaises et internationales de 10 à 200 millions d’euros de chiffre d’affaires – Nous intervenons également pour les organes des procédures collectives, pour la fiabilisation ou la ­formalisation des chiffres et prévisions, ou pour leur assistance dans le cadre de leur mission.

"Nous apportons pédagogie et force de conviction dans les négociations"

Activités

Nous proposons une offre de services complète et adaptée à ­destination des dirigeants, actionnaires, des administrateurs et mandataires judiciaires et des tribunaux de commerce fondée sur une expertise reconnue et ­indépendante.

Restructuring

• Diagnostics financiers et opérationnels

• Établissement et revue de business plan

• Independant Business Review

• Aspects financiers et assistance aux procédures collectives

Accompagnement

• Conseil financier en restructuration,

• Accompagnement des entreprises en situation de crise et à la mise en place des mesures de restructuration

• Tension de trésorerie et optimisation du BFR

• Mise en place de financement

• Direction financière externalisée de manières ponctuelles

• Pratique courante des environnements anglo-saxon et germanique.

M&A et Distressed M&A

Par Benoît Jacob, expert-comptable et Olivier Crespi, ingénieur et "CPA". BJ Associés

Benoît Jacob, expert-comptable, dispose d’une expérience de plus de vingt ans d’accompagnement d’entreprises en difficulté, et a assumé des missions dans l’industrie, les services, les transports, la restauration, le négoce. Ses missions l’ont aussi amené à intervenir en Allemagne et en Amérique du Nord.

Olivier Crespi, ingénieur et "CPA", dispose de plus de dix ans d’expérience de l’entreprise en crise. Sa double formation lui apporte une bonne compréhension des différents secteurs. Il a également exercé professionnellement en Allemagne, aux USA et en Suisse.